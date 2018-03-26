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Polonya'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

İngiltere ile Rusya arasında eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle başlayan krizin ardından, Polonya da ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı

Polonya'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı!

Eski Rus casusu Sergei Skripal'in İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesiyle başlayan casus krizi tüm Avrupa'ya yayılıyor.

Son olarak Polonya, Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak ülkedeki Rus diplomatların sınır dışı edileceği bilgisini verdi.

Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreev gazetecilere yaptığı açıklamada sınır dışı kararıyla ilgili bilglendirildiğini söyleyerek, "Karar verildi. Polonya yakında bu kararı resmen açıklayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Litvanya, Letonya ve Estonya Dışişleri Bakanlıkları da ülkelerindeki Rusya Büyükelçilerini bakanlığa çağırdı. Konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, bu ülkelerin de benzer bir karar vermeleri bekleniyor.

Letonya Başbakanı daha önce ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı edeceklerini açıklamıştı.

Benzer şekilde Çekya Başbakanı da Rus diplomatlar hakkında 'büyük ihtimalle' sınır dışı kararı alacaklarını duyurmuştu.

Bloomberg'in haberine göre, en az 10 Avrupa ülkesi yaşanan casus krizinin ardından İngiltere'nin verdiği Rus diplomatları sınır dışı etme kararını takip etmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Rusya Sergei Skripal

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