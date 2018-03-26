Polonya salgın nedeniyle sınırlarına tel örgü çekecek

VARŞOVA (AA) - Polonya Tarım Bakanı Krzystof Jurgiel, ülkesinin "Afrika domuz vebası" salgını nedeniyle Ukrayna ve Belarus sınırına tel örgü çekeceğini açıkladı.
Bakan Jurgiel, Polonya'ya ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andriukaitis ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında, hükümetin Afrika domuz vebası salgınıyla mücadele kapsamında doğu sınırlarına tel örgü çekmeyi planladığını belirterek tel örgünün Polonya-Ukrayna ve Polonya-Belarus sınırlarına çekilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
Jurgiel, tel örgü inşa çalışmalarının eylül ayında başlamasının beklendiğini söyledi.
Yüksekliği 2 metre olarak planlanan tel örgünün yaklaşık 70 milyon avroya mal olması bekleniyor.
Çekya, Romanya ve Moldova'da da görülen Afrika domuz vebası salgını, Polonya'da 2014 başında Belarus'tan gelen yaban domuzlarda tespit edilmişti.
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