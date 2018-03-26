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Polonya salgın nedeniyle sınırlarına tel örgü çekecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:04 | Son Güncelleme

Polonya, "Afrika domuz vebası" salgını nedeniyle Ukrayna ve Belarus sınırlarına tel örgü inşa edecek

VARŞOVA (AA) - Polonya Tarım Bakanı Krzystof Jurgiel, ülkesinin "Afrika domuz vebası" salgını nedeniyle Ukrayna ve Belarus sınırına tel örgü çekeceğini açıkladı.

Bakan Jurgiel, Polonya'ya ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andriukaitis ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında, hükümetin Afrika domuz vebası salgınıyla mücadele kapsamında doğu sınırlarına tel örgü çekmeyi planladığını belirterek tel örgünün Polonya-Ukrayna ve Polonya-Belarus sınırlarına çekilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Jurgiel, tel örgü inşa çalışmalarının eylül ayında başlamasının beklendiğini söyledi.

Yüksekliği 2 metre olarak planlanan tel örgünün yaklaşık 70 milyon avroya mal olması bekleniyor.

Çekya, Romanya ve Moldova'da da görülen Afrika domuz vebası salgını, Polonya'da 2014 başında Belarus'tan gelen yaban domuzlarda tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika domuz vebası Polonya Polonya Tarım Bakanı Krzystof Jurgiel Vytenis Andriukaitis

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