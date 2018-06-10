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"Polonya yargı değişiklikleri konusunda AB'ye ödün vermeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 22:20 | Son Güncelleme

"Polonya yargı değişiklikleri konusunda AB'ye ödün vermeyecek"

VARŞOVA (AA) - Polonya'da hükümet yetkilileri, Avrupa Birliği'nin (AB) yargı sisteminde yapılan değişikilikler konusundaki yaptığı itirazlar karşında ödün vermeyeceklerini bildirdi.

Başbakan Mateusz Morawiecki'nin danışmanı Jacek Sasin, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümetin bu konuda ödün vermeyeceğini, AB Komisyonunun cumhurbaşkanı ve adalet bakanına yargıçların atama yetkisi veren değişiklikler nedeniyle Polonya'yı cezalandırma tehdidini geri çekmesini beklediklerini belirtti.

Sasin, "Şimdi diğer tarafın adım atmasını bekliyoruz. Ancak şimdiye dek böyle bir irade göremedik. Polonya yargı değişiklikleri konusunda AB'ye ödün vermeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın danışmanı Krzysztof Szczerski de söz konusu değişikliklerin "yargı adaletini yeniden sağlamak" amacıyla yapıldığını ve bundan geri adım atılmayacağını söyledi.

Öte yandan Polonya'nın PAP haber ajansı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın ilerleyen günlerde konu hakkında görüşmeler yapmak üzere başkent Varşova'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Avrupa Komisyonu hükümetin yaptığı yasal değişikliklerin yargı bağımsızlığını ortadan kaldırarak hukuk devletini tehdit edeceğini savunuyor. Komisyon aralık ayında Polonya aleyhine kınama prosedürü başlatmıştı. Prosedür AB ülkelerinin Polonya'ya karşı cezalandırıcı tedbirler uygulamasına kadar varabilir.

Polonya'daki muhafazakar iktidar AB'nin önerilerinin bazılarını uygulamayı kabul etmiş ancak diğerlerinin ise hükümetin temel politikasına zarar vereceği gerekçesiyle reddetmişti.

Avrupa Parlamentosu konuyu çarşamba günü gündemine alacak.

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AB Avrupa Komisyonu Avrupa Parlamentosu Polonya yargı değişikilikleri

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