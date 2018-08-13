Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar nedeniyle tahliye

VARŞOVA (AA) - Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma her biri 300 kilogramlık 3 bomba sebebiyle en az 2 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yetkililer, Kolobrzeg kenti açıklarında Baltık Denizi'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan 300'er kilogramlık patlamamış 3 bomba bulunduğunu kaydetti.

Bombalar nedeniyle kentteki 2 bin kişinin otobüs ya da araçlarla tahliye edildiğini söyleyen yetkililer, bombaların denizden güvenli bir şekilde çıkarılmasının ardından vatandaşların evlerine dönmesine izin verileceğini belirtti.

Glogow kentinde Oder Nehri'nin yatağında geçen hafta 250 kilogramlık patlamamış bir bomba bulunmuş, kentten 2 bin kişi tahliye edilmişti.

