Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar nedeniyle tahliye

VARŞOVA (AA) - Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma her biri 300 kilogramlık 3 bomba sebebiyle en az 2 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Yetkililer, Kolobrzeg kenti açıklarında Baltık Denizi'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan 300'er kilogramlık patlamamış 3 bomba bulunduğunu kaydetti.
Bombalar nedeniyle kentteki 2 bin kişinin otobüs ya da araçlarla tahliye edildiğini söyleyen yetkililer, bombaların denizden güvenli bir şekilde çıkarılmasının ardından vatandaşların evlerine dönmesine izin verileceğini belirtti.
Glogow kentinde Oder Nehri'nin yatağında geçen hafta 250 kilogramlık patlamamış bir bomba bulunmuş, kentten 2 bin kişi tahliye edilmişti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: Ekonomik kurtuluş savaşını veriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İtalya'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği
Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor
Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil
Bir anda çekmeye başladı! İçinden çıkana inanamadı
40 bin yıllık tay fosili bulundu!
Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum