Polonya'da madende göçük

VARŞOVA (AA) - Polonya'nın güneyinde Jastrzebie-Zdroj kasabasındaki bir madende yaşanan sarsıntı sonucu oluşan göçükte 7 madencinin mahsur kaldığı bildirildi.
Jastrzebie Kömür Şirketi Sözcüsü Katarzyna Jablonska-Bajer, ülkenin güneyindeki Zofiowka kömür madeninde bir sarsıntı meydana geldiğini ifade ederek, sarsıntının ardından göçük altında kalan 4 madencinin kurtarıldığını, 7 madencinin ise mahsur kaldığını kaydetti.
Jablonska-Bajer, mahsur kalan madencileri kurtarma çalışmalarının yüksek miktarda biriken metan gazı nedeniyle güçlükle devam ettiğini belirtti.
Polonya'da enerji sektöründe kömür madenciliği önemli bir yer tutuyor.
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