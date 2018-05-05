Polonya'da madende göçük

VARŞOVA (AA) - Polonya'nın güneyinde Jastrzebie-Zdroj kasabasındaki bir madende yaşanan sarsıntı sonucu oluşan göçükte 7 madencinin mahsur kaldığı bildirildi.

Jastrzebie Kömür Şirketi Sözcüsü Katarzyna Jablonska-Bajer, ülkenin güneyindeki Zofiowka kömür madeninde bir sarsıntı meydana geldiğini ifade ederek, sarsıntının ardından göçük altında kalan 4 madencinin kurtarıldığını, 7 madencinin ise mahsur kaldığını kaydetti.

Jablonska-Bajer, mahsur kalan madencileri kurtarma çalışmalarının yüksek miktarda biriken metan gazı nedeniyle güçlükle devam ettiğini belirtti.

Polonya'da enerji sektöründe kömür madenciliği önemli bir yer tutuyor.

