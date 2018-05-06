Polonya'da madendeki göçük

VARŞOVA (AA) - Polonya'nın güneyinde Jastrzebie-Zdroj kasabasındaki bir madende dün yaşanan sarsıntı sonucu oluşan göçükte mahsur kalan madencilerden ikisinin cesedine ulaşıldı.
Jastrzebie Kömür Şirketi Müdürü Daniel Ozon, bir doktorun, göçükten çıkarılan 2 madencinin öldüğünü doğruladığını aktardı.
Ozon, göçük altında mahsur kalan diğer 3 madenciyi kurtarmak amacıyla yürütülen çalışmalara 200'den fazla işçinin katıldığını ifade etti.
Kurtarma ekiplerinin, güvenli şekilde ilerleyebilmek için madende biriken metan gazı seviyesini azaltmak amacıyla etkilenen bölgeye hava bastığını söyleyen Ozon, bugün öğleden sonra yaşanan küçük çaptaki sarsıntının daha fazla metan gazı salınımına yol açması nedeniyle çalışmaların kısa süreliğine aksadığını bildirdi.
Dün meydana gelen sarsıntının ardından göçük altında kalan 4 madencinin kurtarıldığı, 7 madencinin ise mahsur kaldığı açıklanmıştı.
Mahsur kalan madencilerden ikisi daha sonra kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.
Polonya'da enerji sektöründe kömür madenciliği önemli bir yer tutuyor.
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