VARŞOVA (AA) - Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da binlerce gösterici, hükümetin yargı reformunu protesto etmek üzere sokaklara döküldü.
Başkent Varşova'da düzenlenen "Özgürlük Yürüyüşü"nde göstericiler iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS), bağımsız mahkemeleri vesayet altına alma çabası olarak gördükleri yargı reformlarını protesto etti.
Göstericiler ellerinde "Anayasa" ve "Mahkemelere özgürlük" yazılı dövizler ve anayasa kitapçıkları taşıdı.
Muhalefetteki Yurttaş Platformu ve Modern Partinin organize ettiği protestoda konuşan muhalefet liderleri, hükümete yargıçları doğrudan tayin etme hakkı veren değişikliklerin anayasal düzeni ve demokrasiyi erozyona uğratacağını savundu.
Avrupa Birliği (AB) de Polonya hükümetini yargı sistemindeki değişiklikler nedeniyle eleştirmiş, yargı bağımsızlığını olumsuz etkileyecek değişiklikler nedeniyle Varşova yönetiminin birlikteki oy haklarından mahrum edilebileceği uyarısında bulunmuştu. Hükümet ile AB arasında bu konuda görüşmeler devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!
Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum