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Polonya'da "Özgürlük Yürüyüşü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:57 | Son Güncelleme

Başkent Varşova'da binlerce gösterici anayasa ve yargı bağımsızlığı için sokaklara çıktı

VARŞOVA (AA) - Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da binlerce gösterici, hükümetin yargı reformunu protesto etmek üzere sokaklara döküldü.

Başkent Varşova'da düzenlenen "Özgürlük Yürüyüşü"nde göstericiler iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS), bağımsız mahkemeleri vesayet altına alma çabası olarak gördükleri yargı reformlarını protesto etti.

Göstericiler ellerinde "Anayasa" ve "Mahkemelere özgürlük" yazılı dövizler ve anayasa kitapçıkları taşıdı.

Muhalefetteki Yurttaş Platformu ve Modern Partinin organize ettiği protestoda konuşan muhalefet liderleri, hükümete yargıçları doğrudan tayin etme hakkı veren değişikliklerin anayasal düzeni ve demokrasiyi erozyona uğratacağını savundu.

Avrupa Birliği (AB) de Polonya hükümetini yargı sistemindeki değişiklikler nedeniyle eleştirmiş, yargı bağımsızlığını olumsuz etkileyecek değişiklikler nedeniyle Varşova yönetiminin birlikteki oy haklarından mahrum edilebileceği uyarısında bulunmuştu. Hükümet ile AB arasında bu konuda görüşmeler devam ediyor.

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"özgürlük yürüyüşü" Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) Modern Parti Polonya Yargı bağımsızlığı Yurttaş Platformu

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