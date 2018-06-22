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Polonya'da şiddetli fırtına can kaybına yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 20:10 | Son Güncelleme

Polonya'da şiddetli fırtına can kaybına yol açtı

VARŞOVA (AA) - Polonya'da etkili olan şiddetli fırtınada üzerine ağaç dalı düşen bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Polis, başkent Varşova yakınlarındaki Wolomin kasabası belediye başkanı yardımcısı Robert Makowski'nin, fırtınada bir ağaç dalının devrilmesiyle aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İtfaiye sözcüsü Pawel Fratczak da fırtınada 10 kişinin yaralandığını, 300 binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Fratczak, fırtına nedeniyle 74 bin haneye elektrik verilemediğini ifade etti.

Fırtına nedeniyle hasar gören elektrik direkleri yüzünden yangınlar çıktığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
fırtına Polonya

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