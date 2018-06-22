Polonya'da şiddetli fırtına can kaybına yol açtı

VARŞOVA (AA) - Polonya'da etkili olan şiddetli fırtınada üzerine ağaç dalı düşen bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Polis, başkent Varşova yakınlarındaki Wolomin kasabası belediye başkanı yardımcısı Robert Makowski'nin, fırtınada bir ağaç dalının devrilmesiyle aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.
İtfaiye sözcüsü Pawel Fratczak da fırtınada 10 kişinin yaralandığını, 300 binanın hasar gördüğünü açıkladı.
Fratczak, fırtına nedeniyle 74 bin haneye elektrik verilemediğini ifade etti.
Fırtına nedeniyle hasar gören elektrik direkleri yüzünden yangınlar çıktığı kaydedildi.
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu
Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!
Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü
Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Okuyucu Yorumları 0 yorum