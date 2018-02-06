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Polonya'daki tartışmalı yasa tasarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 03:55 | Son Güncelleme

Polonya hükümeti, İsrail Eğitim Bakanı Bennett'in ziyaretine karşı çıktı

KUDÜS (AA) - Polonya hükümetinin, İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in ülkeyi ziyaret etmesine karşı çıktığı belirtildi.

Bennett'in, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasa tasarısıyla ilgili sözlerine Polonya hükümetinden tepki geldi.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Polonya hükümet sözcüsü Joanna Kopcinska, "Bennett'in açıklamaları ziyaretin gerçekleşmemesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Bennett'in, çarşamba günü Polonya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Polonya'daki tartışmalı yasa tasarısını eleştiren açıklamalarda bulunan Bennett, başkanlığını yaptığı Yahudi Evi Partisinin toplantısında, "Tarih, Polonya halkının Yahudi soykırımına dahil olduğunu göstermiştir. Mesaj açıktır; tarih yeniden yazılamaz ama geleceği hep birlikte yazabiliriz." demişti.

Polonya Senatosu 1 Şubat'ta, Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Naftali Bennett Polonya yahudi soykırımı

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