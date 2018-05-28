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Polonya'dan ABD'ye askeri üs için 2 milyar dolar teklif iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:17 | Son Güncelleme

Polonya'nın, ülkede kalıcı askeri üs kurması için ABD'ye 2 milyar dolar teklif ettiği öne sürüldü

VARŞOVA (AA) - Polonya'nın, ülkede kalıcı askeri üs kurması için ABD'ye 2 milyar dolar teklif sunduğu iddia edildi.

Polonya haber sitesi Onet'in haberine göre, gelecek ay Brüksel'de düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi Polonya Savunma Bakanlığı, Washington'a Polonya'da kalıcı askeri üs kurması için 1,5-2 milyar dolarlık teklif etti.

Polonya Savunma Bakanlığı tarafından 2018 yılında, ''Polonya'da kalıcı ABD askeri üssü için teklif'' ismiyle hazırlandığı ileri sürülen teklife göre, ABD'nin Polonya topraklarında zırhlı tümen bulundurmasının ''ihtiyaç'' olduğu belirtildi.

Haberde Polonya'nın, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle ''güvenlik endişesi'' yaşadığı ifade edildi.

Polonya, mart ayında patriot hava ve füze savunma sistemi için ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kalıcı askeri üs Polonya

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