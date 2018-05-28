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Polonya'dan Rusya ve Kuzey Akım uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:12 | Son Güncelleme

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda: - "Maalesef Moskova emperyalist Sovyetler Birliğinin yıkılmasını daha içine sindirebilmiş değil. Gürcistan'ın işgali, Kırım'ın yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'ya yapılan askeri müdahale Rusya'nın asıl niyetini ortaya koyuyor"

VARŞOVA (AA) - Polonya, Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya doğrudan doğal gaz taşımayı amaçlayan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin Avrupa güvenliğine tehdit oluşturacağı uyarısında bulundu.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Varşova'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Doğu Avrupa üzerindeki egemenlik emellerinden vazgeçmediğini, NATO'nun ve AB'nin altını oymaya çalıştığını belirterek, "Maalesef Moskova emperyalist Sovyetler Birliğinin yıkılışını henüz içine sindirebilmiş değil. Gürcistan'ın işgali, Kırım'ın yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'ya yapılan askeri müdahale Rusya'nın asıl niyetlerini ortaya koyuyor." dedi.

- "Yeni bir hibrit silah"

Aynı toplantıda konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Baltık Denizi'nden geçerek Almanya'ya doğrudan doğal gaz taşımayı amaçlayan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin Avrupa güvenliğine yöneltilmiş "yeni bir hibrit silah" olduğunu savundu.

Başbakan Morawiecki, Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesiyle Polonya ve Ukrayna gibi ülkeleri pas geçerek Almanya'ya doğrudan ulaştırdığı gaz miktarını ikiye katlayacağına ve bu sayede Batı Avrupa üzerindeki nüfuzunu arttıracağına dikkat çekti.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor. Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Kuzey Akım 2 projesi Polonya Rusya

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