Polonya'dan Rusya ve Kuzey Akım uyarısı

VARŞOVA (AA) - Polonya, Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya doğrudan doğal gaz taşımayı amaçlayan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin Avrupa güvenliğine tehdit oluşturacağı uyarısında bulundu.
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Varşova'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Doğu Avrupa üzerindeki egemenlik emellerinden vazgeçmediğini, NATO'nun ve AB'nin altını oymaya çalıştığını belirterek, "Maalesef Moskova emperyalist Sovyetler Birliğinin yıkılışını henüz içine sindirebilmiş değil. Gürcistan'ın işgali, Kırım'ın yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'ya yapılan askeri müdahale Rusya'nın asıl niyetlerini ortaya koyuyor." dedi.
- "Yeni bir hibrit silah"
Aynı toplantıda konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Baltık Denizi'nden geçerek Almanya'ya doğrudan doğal gaz taşımayı amaçlayan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin Avrupa güvenliğine yöneltilmiş "yeni bir hibrit silah" olduğunu savundu.
Başbakan Morawiecki, Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesiyle Polonya ve Ukrayna gibi ülkeleri pas geçerek Almanya'ya doğrudan ulaştırdığı gaz miktarını ikiye katlayacağına ve bu sayede Batı Avrupa üzerindeki nüfuzunu arttıracağına dikkat çekti.
Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor. Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler de yer alıyor.
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü
Yeni bir DEAŞ mı doğuyor? Rusya'dan gündemi sarsacak iddia!
Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!
Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...
Dünya onu izliyor! Amasya'da 130 yıllık keşif
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...
İsrail basınından, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerle ilgili krizi tırmandıracak iddia!
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler
Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum