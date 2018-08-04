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POMEM sınav sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:49 | Son Güncelleme

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22. dönem sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi Başkanlığının internet sitelerinden öğrenebilecek

POMEM sınav sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunu polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçları duyuruldu.

SONUÇLAR İNTERNETTEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adreslerinden, T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

EĞİTİMLER 27 AĞUSTOSTA!

Asıl olarak başarılı olan adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 27 Ağustos saat 17.00'ye kadar planlanan POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

"Asıl" olarak sınavı kazanan adaylardan, POMEM'e geçici kayıt sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteğiyle eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

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POMEM POMEM sonuçları Polis Meslek Eğitim Merkezi 22. dönem sınav sonuçları

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ÇOK ŞÜKÜR POLİSLERİMİZ ÜNİVERSİTELİ BU ÇOK SEVİNDİRİCİDİR HAYIRLI OLSUN VATANA TÜRK MİLLETİNE İŞLLH.
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