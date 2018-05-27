POMPALI TÜFEKLE ÖLEN ÇOCUĞUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Can EROK/İSTANBUL DHA

Ümraniye'de 3 çocuğun girdikleri evde, buldukları pompalı tüfekle oyun oynadıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki İbrahim Akkaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Parseller Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. "11 yaşındaki İbrahim Akkaya arkadaşlarıyla sokakta oynamaya başladı. Ardından aynı yaşlardaki B.K. ve O.C. ile birlikte arkadaşının evine girdi. Bu sırada çocuklardan biri evdeki kanepenin altında duran pompalı tüfeği buldu. Çocuklar pompalı tüfekle oynamaya başladılar. Bu sırada tüfeğin aniden ateş alması sonucu 11 yaşındaki Akkaya, başından vurularak hayatını kaybetti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGU'NDAN ALINDI

Hayatını kaybeden 11 yaşındaki İbrahim Akkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. Cenaze yapılan incelemelerin ardından Akkaya'nın yakınları tarafından alınarak Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Akkaya'nın cenazesi Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde kılınacak cenaze namazın ardından defnedilecek.