Pompalı tüfekle ölen çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Murat SOLAK - Can EROK/İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'de 3 çocuğun girdikleri evde, buldukları pompalı tüfekle oyun oynadıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki İbrahim Akkaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Parseller Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. "11 yaşındaki İbrahim Akkaya arkadaşlarıyla sokakta oynamaya başladı. Ardından aynı yaşlardaki B.K. ve O.C. ile birlikte arkadaşının evine girdi. Bu sırada çocuklardan biri evdeki kanepenin altında duran pompalı tüfeği buldu. Çocuklar pompalı tüfekle oynamaya başladılar. Bu sırada tüfeğin aniden ateş alması sonucu 11 yaşındaki Akkaya, başından vurularak hayatını kaybetti. CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGU'NDAN ALINDI Hayatını kaybeden 11 yaşındaki İbrahim Akkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. Cenaze yapılan incelemelerin ardından Akkaya'nın yakınları tarafından alınarak Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Akkaya'nın cenazesi Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde kılınacak cenaze namazın ardından defnedilecek. AMCASI KONUŞTU İbrahim Akkaya'nın 7 kardeşten en küçükleri olduğu ve babası Saim Akkaya'nın da su tesisatçılığı yaptığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nda konuşan amcası Salim Akkaya, şunları söyledi: "Benim sokağın 2 sokak arkasında 4 çocukla birlikte bir evin içinde ateşli silahla vurularak öldürüldü. Bunun emniyet birimleri tarafından titizlikle araştırılmasını ve olayın açığa çıkarılmasını istiyorum. Silah, ev sahibinin kiracısınınmış ama kim olduğunu tanımıyoruz. Mahallede oturan Adanalı bir şahıs, diyorlar ama ismini bilmiyoruz. İçeride 4 çocuktan başka insan var mı yok mu onu da bilemiyoruz. Silahın da kime ait olduğunu, ruhsatlı mı, ruhsatsız mı bilemiyoruz. Fakat benim endişem 5 kişinin olduğu yerde nedense sadece bizim yeğenimiz vuruluyor. Başka birine kurşun isabet etmiyor. Babası zaten trafik kazası geçirmişti, 6 aydan beri yatıyordu. 4-5 gün önce köye gönderdik hava alsın diye. Yaralı adam, ben gelmesini istemedim. Biz cenazeyi oraya götüreceğiz" dedi. (FOTOĞRAF)

