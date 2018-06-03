HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 18:11 | Son Güncelleme

Yalova'da pompalı tüfekle oynayan 13 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla arkadaşını vurarak ölümüne neden oldu

Yalova'da 13 yaşındaki bir çocuk, oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yanlışlıkla vurduğu arkadaşının ölümüne neden oldu.

Merkeze bağlı Akköy’de ikamet eden F.B, sürücü kursları eğitim alanı yakınlarında babasına ait pompalı tüfekle oynarken kazayla arkadaşı Kerem Karakaya'yı (12) başından vurdu. Ağır yaralanan Karakaya, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Karakaya'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

F.B'nin ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

PARTNER'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!
İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' dahaİBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Kaza pompalı tüfek Yalova

En Çok Okunan Haberler

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.