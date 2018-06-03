Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını vurdu

Yalova'da 13 yaşındaki bir çocuk, oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yanlışlıkla vurduğu arkadaşının ölümüne neden oldu.

Merkeze bağlı Akköy’de ikamet eden F.B, sürücü kursları eğitim alanı yakınlarında babasına ait pompalı tüfekle oynarken kazayla arkadaşı Kerem Karakaya'yı (12) başından vurdu. Ağır yaralanan Karakaya, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Karakaya'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

F.B'nin ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

