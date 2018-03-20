Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir şahsın önce tartıştığı komşusuna, daha sonra da sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi 1534. Sokak'ta komşular arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında şahıslardan biri, pompalı tüfekle önce komşusuna, ardından da sokaktakilere ateş açtı. Olayda yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.