HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Pompalı tüfekle silahlı saldırı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

Konya'nın Ilgın ilçesinde, banka şubesinde uğradığı silahlı saldırıcı sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Saldırı, banka şubesinin güvenlik kameralarınca görüntülendi

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir banka şubesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Nevzat İspir Caddesi'nde bir banka şubesi önünde dün yaşanan olayda, İlhan Akıncı (38), alacak-verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Mesut Ü'nün saldırısına uğradı.

Banka içine kaçan Akıncı, arkasından içeri giren Mesut Ü'nün ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı, sevk edildiği Konya'daki hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Mesut Ü. Ilgın Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Öte yandan, saldırı, banka şubesinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Akıncı'nın saldırgandan korunmak için banka şubesine girmesi, elinde pompalı tüfek olan zanlının da bankaya girmesi yer alıyor.

Kayıtlarda, zanlının, üst kata çıkarak kaçmaya çalışan Akıncı'ya pompalı tüfekle ateş ettikten sonra banka şubesinden çıktığı da görülüyor.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Gurbetçilerin akınına uğrayan Şavşat'ta korkutan olay Gurbetçilerin akınına uğrayan Şavşat'ta korkutan olay
Bolu'da kimyasal maddeden zehirlenen işçiler hastaneye kaldırıldı!Bolu'da kimyasal maddeden zehirlenen işçiler hastaneye kaldırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ilgın Konya pompalı tüfek silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

Bir milletin dirilişi: 19 Mayıs 1919

Bir milletin dirilişi: 19 Mayıs 1919

TSK'dan 19 Mayıs afişi

TSK'dan 19 Mayıs afişi

Gurbetçilerin akınına uğrayan Şavşat'ta korkutan olay

Gurbetçilerin akınına uğrayan Şavşat'ta korkutan olay

Bolu'da kimyasal maddeden zehirlenen işçiler hastaneye kaldırıldı!

Bolu'da kimyasal maddeden zehirlenen işçiler hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.