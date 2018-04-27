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Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 03:46 | Son Güncelleme

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yemin ederek görevine başlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bugün Brüksel'de yapılacak NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini bildirdi.

Sözcü Nauert, Pompeo ile Brüksel'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun Senatoda onay alıp yemin ederek göreve başladığı gün ilk yurt dışı gezisine çıktığına değinen Nauert, yeni bakanın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'yi temsil edeceğini belirtti.

Sözcü, Pompeo'nun NATO toplantısı kapsamında başta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano olmak üzere ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

Nauert, bu görüşmelerde Afganistan, Rusya ve NATO'nun önemi gibi konularının ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, ilk yurt dışı ziyaretlerini 26-30 Nisan tarihlerinde Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'a yapacağı açıklanmıştı.

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