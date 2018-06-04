"Pompeo görüşmesi çok verimli geçti"

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin "çok verimli geçtiğini" belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, ABD Ticaret Odasında Turkish Heritage Organizasyonu'nun (THO) düzenlediği toplantıda Türk ve Amerika iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Bizim tarafımızdan PKK/YPG ve FETÖ iki önemli sorun ve bu konularda müttefikimizin bizim yanımızda durmasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.
Görüşmeye ilişkin, "Kayda değer bir ilerleme sağladığımız için çok memnun oldum." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Çok verimli ve başarılı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim." dedi.
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