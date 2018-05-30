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Pompeo ile Lavrov ilk telefon görüşmesini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Pompeo ve Lavrov görüşmesinde Ukrayna ve Suriye konularının ele alındığını belirtti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaparak Ukrayna ve Suriye konularını ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Lavrov görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun Dışişleri Bakanı olarak göreve geldikten sonra Lavrov'la ilk kez görüştüğüne dikkati çeken Nauert, görüşmede Ukrayna ve Suriye konularının ele alındığını vurguladı.

Nauert açıklamasında, "Görüşmede Bakan Pompeo, ABD'nin Rusya'yla ilişkileri geliştirme taraftarı olmasına rağmen, ABD'nin iç meseleleri dahil olmak üzere kaygı duyduğu konularda sağlam adımlar atmaya hazır olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

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ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rusya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye Ukrayna

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