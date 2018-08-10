Pompeo Lavrov ile telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve Suriye konularını ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Lavrov'un telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakan Pompeo Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Bakan Pompeo, ABD'nin Rusya'yla ilişkilerini geliştirme arayışında olduğunu tekrar etti ve ileride diyalog içerisinde olma konusunda anlaştıklarını söyledi. Bakan, Lavrov'la Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü ve Ortadan Kaldırılması Yasası (CBW Act) bağlamında uygulanan yaptırımlar konusunu ve devam etmekte olan Suriye konularını görüştü."

