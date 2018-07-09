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Pompeo'dan Afganistan'a sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 20:55 | Son Güncelleme

Pompeo'dan Afganistan'a sürpriz ziyaret

KABİL (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Pompeo'yu Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Gani, ülkesindeki barış sürecini hep birlikte desteklediklerini ve bunun sonucunun iyiye gittiğini söyledi.

Gani, Afganistan'a barışın gelmesi için İslam ülkelerinin önemli rol oynayacağını da vurguladı.

- ''Taliban bizim Afganistan'dan çekilmemizi beklemesin''

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ABD olarak Afganistan'daki barış sürecini desteklediklerini ve umutlu olduklarını kaydetti.

Taliban'ın savaşla bir yere varamayacağını anladığını ifade eden Pompeo, ''Taliban bizim Afganistan'dan çekilmemizi beklemesin'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Afganistan

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