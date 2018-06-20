Pompeo'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan güçlü, cesur ve dayanıklı milyonlarca mültecinin anılmasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve uluslararası müttefiklerimizle birleşiyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, mülteci sorununun küresel bir krize dönüştüğünü ve çözüm için hükümetlerin, uluslararası finans kurumlarının ve özel sektörlerin bir araya gerilerek konuyu ele alması gerektiğini belirtti.

Pompeo, mesajında "ABD, insani yardımların sağlanması konusunda dünya lideri olmaya ve çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar için siyasi çözümler aramaya devam edecek." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan güçlü, cesur ve dayanıklı milyonlarca mültecinin anılmasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve uluslararası müttefiklerimizle birleşiyoruz." ifadelerini kullandı.