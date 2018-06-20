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Pompeo'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 20:46 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan güçlü, cesur ve dayanıklı milyonlarca mültecinin anılmasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve uluslararası müttefiklerimizle birleşiyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan güçlü, cesur ve dayanıklı milyonlarca mültecinin anılmasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve uluslararası müttefiklerimizle birleşiyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, mülteci sorununun küresel bir krize dönüştüğünü ve çözüm için hükümetlerin, uluslararası finans kurumlarının ve özel sektörlerin bir araya gerilerek konuyu ele alması gerektiğini belirtti.

Pompeo, mesajında "ABD, insani yardımların sağlanması konusunda dünya lideri olmaya ve çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar için siyasi çözümler aramaya devam edecek." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan güçlü, cesur ve dayanıklı milyonlarca mültecinin anılmasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve uluslararası müttefiklerimizle birleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pompeo'nun Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesaja rağmen ülkeye yasa dışı giren göçmen ailelerin çocuklarının ellerinden alınmasıyla ortaya çıkan görüntülerin ABD basınında öncelikli gündem maddesi olmaya devam etmesi dikkati çekti.

Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelip ABD'ye yasa dışı olarak girerken sınırda yakalanan ve ebeveynlerinden alınan çocukların kaldığı Teksas'taki tesislerden biri geçen hafta sonu ilk kez görüntülenmişti. Amerikan kamuoyunda sert tartışmalara neden olan tesisler, özellikle ailelerinden ayrılan çocukların dramını gözler önüne sermişti.

Başkan Donald Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, bir göçmen kampı olmayacak, mülteci toplama tesisi de olmayacak. Avrupa'da ve diğer yerlerde neler olduğuna bir bakın, bunun ABD'ye de olmasına izin veremeyiz, en azından benim gözetimimde." şeklinde konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dünya Mülteciler Günü Mike Pompeo

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