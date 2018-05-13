Pompeo'dan Kuzey Kore ve İran açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasını boşaltma kararını "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken, iki ülkenin kalıcı bir anlaşmaya henüz uzak olduklarını söyledi.

Fox News kanalına konuk olan Pompeo, ABD ile Kuzey Kore arasındaki yumuşamaya ve ülkesinin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Pyongyang'ı ziyaretine ilişkin soruları yanıtlayan Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Amerikan halkının hedeflerini paylaştığına ikna olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveden önce Pyongyang yönetiminin nükleer deneme sahasını boşaltma kararını "iyi bir başlangıç" olarak niteleyen Pompeo, kalıcı bir anlaşma için iki ülkenin daha önce benzerine rastlanmayan adımlar atması gerektiğini belirtti.

Pompeo, tarihi bir sonuç almak için iki tarafın da üzerine düşeni yapması gerekeceğini ifade ederek, "Arzuladığımız şeyi elde ettiğimizi ilan etmek için olmamız gereken yere henüz yakın bile değiliz." yorumunu yaptı.