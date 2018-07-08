Pompeo'dan Kuzey Kore'den talep edilenlerin adil olduğu savunması

TOKYO (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahsızlanma görüşmelerinde Kuzey Kore'den talep ettiklerinin adil olduğunu belirtti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Güney Koreli ve Japon mevkidaşları Kang Kyung-wha ve Taro Kono ile bir araya gelen Pompeo, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının "tam, kanıtlanabilir ve geri dönüşü olmayan" nükleer silahsızlanma için "tek taraflı ve gangster gibi" talepte bulunulduğu yorumuna yanıt verdi.

Pompeo, düzenlenen basın toplantısında, "Eğer bu talepler gangsterlik ise dünya bir gangster demektir. Çünkü BM Güvenlik Konseyinde neyin başarılması gerektiği konusunda oy birliğiyle alınmış bir karar mevcut." ifadesini kullandı.

Tokyo'daki görüşmede Güney Koreli ve Japon mevkidaşlarına Kuzey Kore ziyaretinin neticesi hakkında bilgi veren Pompeo, Pyongyang'daki temaslarını "verimli" olarak nitelendirdi.

Pompeo, çok beklenen nükleer silahsızlanma takvimi için yapılması gereken işlerin bulunduğunu belirterek "Nihai, tam anlamıyla kanıtlanabilen nükleer silahsızlanmaya kadar yaptırımlar devam edecek." dedi.