HABER

Pompeo'dan Kuzey Kore'den talep edilenlerin adil olduğu savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Eğer bu talepler gangsterlikse dünya bir gangster demektir. Çünkü BM Güvenlik Konseyinde neyin başarılması gerektiği konusunda oy birliğiyle alınmış bir karar mevcut" - "Nihai, tam anlamıyla kanıtlanabilen nükleer silahsızlanmaya kadar yaptırımlar devam edecek"

TOKYO (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahsızlanma görüşmelerinde Kuzey Kore'den talep ettiklerinin adil olduğunu belirtti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Güney Koreli ve Japon mevkidaşları Kang Kyung-wha ve Taro Kono ile bir araya gelen Pompeo, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının "tam, kanıtlanabilir ve geri dönüşü olmayan" nükleer silahsızlanma için "tek taraflı ve gangster gibi" talepte bulunulduğu yorumuna yanıt verdi.

Pompeo, düzenlenen basın toplantısında, "Eğer bu talepler gangsterlik ise dünya bir gangster demektir. Çünkü BM Güvenlik Konseyinde neyin başarılması gerektiği konusunda oy birliğiyle alınmış bir karar mevcut." ifadesini kullandı.

Tokyo'daki görüşmede Güney Koreli ve Japon mevkidaşlarına Kuzey Kore ziyaretinin neticesi hakkında bilgi veren Pompeo, Pyongyang'daki temaslarını "verimli" olarak nitelendirdi.

Pompeo, çok beklenen nükleer silahsızlanma takvimi için yapılması gereken işlerin bulunduğunu belirterek "Nihai, tam anlamıyla kanıtlanabilen nükleer silahsızlanmaya kadar yaptırımlar devam edecek." dedi.

Pompeo, görüşmelerde kaydedilecek ilerlemenin tek başına yaptırımların gevşetilmesine gerekçe gösterilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, "Amerikan tarafının Kuzey Kore ile ABD arasındaki zirvenin ruhuna uygun olarak karşılıklı güveni artırmaya yardımcı olacak verimli önerilerle gelmesi beklentisindeydik. Biz de buna karşılık öneriler sunma niyetindeydik. Ancak Amerikan tarafının 'tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez nükleer silahlanma' (CVID) adı altında getirdiği tek taraflı ve tehditkar tarzda önerilerin hiç de zirvenin ruhuna uygun olmaması hayal kırıklığına yol açtı." ifadesini kullanmıştı.

Yetkili, nükleer silahsızlanma için "aşamalı" ve "eş zamanlı" bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Pyongyang ziyaretinde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ve Kuzey Kore Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol bir araya gelmişti.

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyorSon dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldıKayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Mike Pompeo nükleer silahsızlanma

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da apartman aidatını ödemeyenlere yöneticiden görülmemiş 'yaptırım'

Adana'da apartman aidatını ödemeyenlere yöneticiden görülmemiş 'yaptırım'

Otobüste Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho’ya taciz skandalı!

Otobüste Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho’ya taciz skandalı!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları sürüyor

Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları sürüyor

Başbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi

Başbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.