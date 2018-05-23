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"Pompeo'nun açıklamaları ahmakça"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarının "mantık dışı" ve "cevap verilmeye değer olmayan ahmakça sözler" olduğunu söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarının "mantık dışı" ve "cevap verilmeye değer olmayan ahmakça sözler" olduğunu belirtti.

İran Devlet Televizyonu'na konuşan Zarif, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun sözleri hayal ürünü, mantık dışı ve cevap verilmeye değer olmayan ahmakça sözlerdi. ABD siyaseti fitneci grupların baskısı altındadır." dedi.

Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin (Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) ABD heyeti olmaksızın görüşmelere başladığını dile getiren Zarif, ABD'nin önceki toplantılarda anlaşmanın uygulanmaması yönünde sürekli bahaneler üreterek sorun çıkarttığını öne sürdü.

Zarif, ABD'nin çekilmesinin, anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili toplantılara olumlu yansıyacağını kaydetti.

- "ABD İran'a ekonomik ve psikolojik baskı uyguluyor"

Öte yandan, Hürremşehr'in kurtuluşu münasebetiyle İran Meclisi'nde genel kurula hitap eden İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ülkesinin savunma gücünü artırmak için hiç bir ülkeden izin almayacağını belirtti.

Bakıri, ABD'nin İran'a ekonomik ve psikolojik baskı uyguladığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Pazartesi günü, ABD'nin İran'dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıklamış, İran'a karşı "eşi benzeri görülmemiş finansal baskı" ve "tarihteki en güçlü yaptırımların" uygulanacağını belirtmişti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

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