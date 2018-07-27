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Pompeo'nun, Trump ve yardımcısının Türkiye ile ilgili açıklamalarından haberdar olmadığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 02:47 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Başkan Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'ye yönelik tehditler içeren açıklamalarından habersiz olduğu öne sürüldü - Yaptırım tehditleriyle Brunson davasında Türkiye'deki yargı sistemine müdahale etmeye çalışan Kongre üyelerinin de Pence ve Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarından haberdar olmadığı iddiasında bulunuldu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Başkan Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'in "papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'yi geniş yaptırımlar uygulamakla tehdit ettiği" açıklamalarından haberinin olmadığı iddia edildi.

Amerikan NBC News'e konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Brunson konusunda "hassas müzakereler" dahil olmasına rağmen Bakan Pompo'nun, Trump ve Pence'in açıklamaları karşısında "gafil avlandığını" öne sürdü.

- "Kongre için de sürpriz oldu" iddiası

Diğer taraftan Amerikan BuzzFeed haber sitesi ise yaptırım tehditleriyle Brunson davasında Türkiye'deki yargı sistemine müdahale etmeye çalışan Kongre üyelerinin, Pence ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını daha önce onlarla paylaşmadığını söylediği iddiasında bulundu.

BuzzFeed haberinde, Demokrat bir Kongre üyesinin danışmanlarından biri ise Trump'ın Kongreden Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımları konusunda muafiyet talep ettiğini ancak Kongreye sert görünmek için böyle bir açıklama yaptığını ileri sürdü.

- Trump ve Pence'in açıklamaları

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence de Dışişleri Bakanlığında katıldığı bir programda, NATO ittifakının üyesi Türkiye'ye aynı tehdidi yöneltmişti. Pence, "Türkiye, papaz Andrew Brunson'ı derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine göndermezse ABD bu masum inanç adamı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak." demişti.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'ın tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

- İddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, "din adamı" görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

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