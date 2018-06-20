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"Pony Club Şehrinize Geliyor" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

Adana'da barınma merkezinde kalan Suriyeli çocuklar, müzik eşliğinde pony atlara binerek eğlendi

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) sosyal sorumluluk projelerinden olan ve çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla başlatılan "Pony Club Şehrinize Geliyor" projesi kapsamında, Suriyeli çocuklar pony atlara bindi.

TJK tarafından, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar müzik eşliğinde pony atlara binerek eğlendi.

Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, barınma merkezinde 30 bin 600 sığınmacının bulunduğunu, buranın, Türkiye'nin en büyük konteyner kenti olduğunu söyledi.

Barınma merkezinde, çoğunluğu çocuk ve kadın olan Suriyelilerin, eğitimden sağlığa temel insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Kayhan, farklı etkinliklerle de onları bir nebze olsun eğlendirmeye, mutlu etmeye çalıştıklarını kaydetti.

TJK Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Aylin Sevim ise atların terapi edici özelliğinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Burada mülteci çocukların, bir nebze de olsun yaşadıkları sıkıntıları atlarla unutmalarını, onların eğlenceli vakit geçirmelerini istedik." dedi.

"Pony Club Şehrimize Geliyor" projesinin, Adana'nın ardından 30 kentte daha yapılacağı belirtildi.

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