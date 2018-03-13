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"Ponzi" yöntemiyle dolandırıcılık davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 20:02 | Son Güncelleme

Bursa'da, "Ponzi" denilen ve "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" vaadiyle 57 kişiyi dolandırdığı iddia edilen biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa'da, "Ponzi" olarak bilinen, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 57 kişiyi dolandırdığı öne sürülen biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arzu Mertkil (38), tutuksuz sanıklar G.Ş, S.Ç, S.T. ve R.A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mertkil, kızının hayatı tehlikede olduğu için aylardır sustuğunu belirterek, samimi bir itirafta bulunmak istediğini öne sürdü.

Mertkil, söz konusu sistemin asıl kurucularının, kendisini "Mağdurların zararlarını gidereceğiz, sen sakın konuşma." diye oyaladıklarını iddia ederek, "Bugüne kadar kızımın hayati tehlikesi olduğu ve bu işi kuran isimler bana mağdurların zararlarını gidereceğiz dedikleri için konuşmadım. Fakat aylardır herhangi bir adım atılmadı, hatta bu sistemi kuran kişi mağdurların arasına girip beni öne attı. Bu sistemin asıl kurucusu M.R.K. isimli gayrimeşru işler yapan ve iş adamı olarak kendini tanıtan kişidir." diye konuştu.

M.R.K'nİn kendisine bu işin içinde başka iş adamlarının da bulunduğunu söylediğini aktaran Mertkil, şöyle konuştu:

"Ben bu şahsı avukatım aracılığıyla, dosyada ismi geçen B.K. ise benim aracılığımla tanıdı. Bu kişi B.K. ile sanık olarak yargılanan S.Ç, S.T. ve kendi adına farklı isimlerle aynı sektörde iş yerleri açtılar. Bu dört firma üzerinden ticari işlerini yürüttüler. Ben sadece M.R.K'nin yanında muhasebeci olarak çalışıyordum. Tıpkı mağdurlar gibi bana da bu sistem anlatıldı ve ben sadece aracı oldum. İnsanlara bu sistemden bahsettim çünkü ben de onlar gibi yüzde 10 komisyon alıyordum. Söz konusu paraları bizzat ben almadım. Ben ortamda bulunuyordum ama adını verdiğim M.R.K'nin adamları alıyorlardı paraları. Sistemi bana 'Gürcistan'dan ucuz et getirip burada yüksek maliyete satıyoruz, toplanan paraları orada işliyoruz.' diye anlattılar. Söz konusu suçu işlemedim ben sadece mağdurlar gibi inandım. Eğer adını verdiğim şahısların SGK ve vergi kayıtlarını incelerseniz her şey ortaya çıkacaktır."

Mertkil'in savunmasının ardından mahkemenin üye hakimi, "Mağdurların sana verdiklerini söylediği paraları sen mi aldın?" diye sordu. Mertkil, "Hayır, ben almadım." diye cevap verince müştekiler itiraz etmek istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat'ta kendisine ait olmayan sürücü ehliyeti, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı.

Peruk takarak kılık değiştirdiği ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen "Ponzi Arzu" lakaplı Mertkil tutuklanmış, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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