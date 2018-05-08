HABER

"Ponzi" yöntemiyle dolandırıcılık davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 17:02 | Son Güncelleme

"Ponzi" denilen ve "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" vaadiyle 57 kişiyi dolandırdığı iddia edilen biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa'da "Ponzi" olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 57 kişiyi dolandırdığı öne sürülen biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arzu Mertkil (38), tutuksuz sanıklar G.Ş, S.Ç, S.T. ve R.A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı.

Duruşmada, mahkeme başkanı değiştiği için sanık ve müşteki ifadeleri alınmadı.

Mahkeme heyeti, yoklamaların ardından duruşmayı erteledi.

- Gürcistan'dan ucuz ithal et

Öte yandan, "Ponzi Arzu" lakaplı Arzu Mertkil'in, avukatı Erdal Yıldız aracılığıyla aralarında davanın müştekilerinden 2 kişinin de bulunduğu 7 kişi hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Mertkil dolandırıcılığı asıl planlayanlar olduğunu ileri sürdüğü 7 kişi hakkında, "Dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından başvuru yaptı.

Mertkil'in cezaevinden yazdığı suç duyurusu dilekçesinde, örgütün beyni olduğu iddia edilen R.K'nın, Gürcistan'dan ucuz et ithal ettiği bahanesiyle şahıslardan para topladığı, ayrıca sisteme katılanlardan bazılarına paravan şirketler kurdurarak paraları akladığı ifadeleri yer aldı.

- Olay

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat'ta kendisine ait olmayan sürücü ehliyeti, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı.

Peruk takarak kılık değiştirdiği ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen "Ponzi Arzu" lakaplı Mertkil tutuklanmış, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!
MHP'nin seçim şarkıları belli oldu! MHP'nin seçim şarkıları belli oldu!
Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa dolandırıcılık davası ponzi

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Hakkari'de Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

Hakkari'de Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hediyesi için alışveriş başladı!

Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hediyesi için alışveriş başladı!

Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı

Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı

Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.