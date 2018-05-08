"Ponzi" yöntemiyle dolandırıcılık davası

Mertkil'in cezaevinden yazdığı suç duyurusu dilekçesinde, örgütün beyni olduğu iddia edilen R.K'nın, Gürcistan'dan ucuz et ithal ettiği bahanesiyle şahıslardan para topladığı, ayrıca sisteme katılanlardan bazılarına paravan şirketler kurdurarak paraları akladığı ifadeleri yer aldı.

Mertkil dolandırıcılığı asıl planlayanlar olduğunu ileri sürdüğü 7 kişi hakkında, "Dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından başvuru yaptı.

Duruşmada, mahkeme başkanı değiştiği için sanık ve müşteki ifadeleri alınmadı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arzu Mertkil (38), tutuksuz sanıklar G.Ş, S.Ç, S.T. ve R.A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı.

Bursa'da "Ponzi" olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 57 kişiyi dolandırdığı öne sürülen biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

- Olay

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat'ta kendisine ait olmayan sürücü ehliyeti, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı.

Peruk takarak kılık değiştirdiği ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen "Ponzi Arzu" lakaplı Mertkil tutuklanmış, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

