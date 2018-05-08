"Ponzi" yöntemiyle dolandırıcılık davası

Bursa'da "Ponzi" olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 57 kişiyi dolandırdığı öne sürülen biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arzu Mertkil (38), tutuksuz sanıklar G.Ş, S.Ç, S.T. ve R.A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı.
Duruşmada, mahkeme başkanı değiştiği için sanık ve müşteki ifadeleri alınmadı.
Mahkeme heyeti, yoklamaların ardından duruşmayı erteledi.
- Gürcistan'dan ucuz ithal et
Öte yandan, "Ponzi Arzu" lakaplı Arzu Mertkil'in, avukatı Erdal Yıldız aracılığıyla aralarında davanın müştekilerinden 2 kişinin de bulunduğu 7 kişi hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Mertkil dolandırıcılığı asıl planlayanlar olduğunu ileri sürdüğü 7 kişi hakkında, "Dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından başvuru yaptı.
Mertkil'in cezaevinden yazdığı suç duyurusu dilekçesinde, örgütün beyni olduğu iddia edilen R.K'nın, Gürcistan'dan ucuz et ithal ettiği bahanesiyle şahıslardan para topladığı, ayrıca sisteme katılanlardan bazılarına paravan şirketler kurdurarak paraları akladığı ifadeleri yer aldı.
- Olay
Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat'ta kendisine ait olmayan sürücü ehliyeti, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı.
Peruk takarak kılık değiştirdiği ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen "Ponzi Arzu" lakaplı Mertkil tutuklanmış, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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