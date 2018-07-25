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"Ponzi" yöntemiyle dolandırıcılık davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

"Ponzi" denilen ve "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" vaadiyle 57 kişiyi dolandırdığı iddia edilen biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa'da "Ponzi" olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 57 kişiyi dolandırdığı öne sürülen biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arzu Mertkil (38), tutuksuz sanıklar G.Ş, S.Ç, S.T. ve R.A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı.

Yoklamaların ardından Mertkil'in sanık olduğu aynı mahkemedeki başka bir davanın görülen mevcut davayla birleştirme kararı alındı.

Tutuklu sanık Mertkil, birleştirme kararına ilişkin savunmasında, 302 esas sayılı dosyada müşteki sıfatıyla bulunan H.O'yu tanıdığını ancak görülen davayla bu konunun alakası olmadığını söyledi.

H.A'ya 2009-2011'de mali müşavirlik ruhsatını kiraya verdiğini öne süren Mertkil, "Kendisinden bin lira ruhsat kirası alıyordum. Ancak ben büroda durmuyordum. Zaten aramızda da bir gönül ilişkisi vardı. H.A. paralarını almasına rağmen müşterilerin vergi ve SGK borçlarını ödememiş. H.O. ve başkaca mağdur vatandaşlar, öncelikle mali müşavirlik odasına başvurmuş. H.A. da ruhsat sahibi ben olduğum için benim adımı vermiş. Sonrasında da benim hakkımda şikayetçi oldular." iddiasında bulundu.

- "Aksine ben mağdurum"

Mağdurların önce H.A. ile görüştüklerini belirten Mertkil, şunları öne sürdü:

"H.A. borçları ödeyeceğini söylemesine rağmen paraları ödememiş. Bunun üzerine müşteriler beni aradılar. Ben de H.A. ile görüştüm. Bana 'müşterilerin bana güveni kalmadı, sen kefil olursan, senin ruhsatına da zarar gelmez, ben bu parayı ödeyeceğim.' dedi. Bu şekilde şikayet eden kişiler sebebiyle birçok dosyadan beraat aldım. Devam eden dosyalarım da vardır. Çünkü ben ruhsatımın kiraya verildiğini bu dosyalarda kanıtlamıştım. H.O'nun vergi ve SGK borçları ödenmeyince kendi adıma kredi kullandım 15-20 bin lira civarında. H.O'ya teslim ettim. Bu kredinin borçlarını H.O. ödeyecekti ancak ödemedi, bu nedenle de benim bankadaki sicilim bozuldu. Dolayısıyla H.O'nun bu dosyada mağduriyeti yoktur. Aksine ben mağdurum. Bu dosya bakımından beraatımı isterim. Ayrıca birleştirilen dosyadaki müşteki İ.F.Ş'den hiç para almadım. N.F'nin şirketine danışmanlık hizmeti veriyordum, bana bu şahsın bankalara borcu nedeniyle kredi çekemediğini söyledi. Borcu ödenirse çekebilecekti, ben de danışmanlık hizmeti verdim, orada kullanılan kredinin yüzde 10'unu aldım danışmanlık ücreti olarak. Müştekiden para almadım, ücretimi N.F'den aldım. Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum."

- "Arzu yalan söylüyor"

Konuyla ilgili huzurda ifadesi alınan H.O. ise eski mükellefi olan H.A'nın 2009 yılı başında sanık Mertkil'i getirip, "Bundan sonra sizin defterinize Mertkil bakacak." dediğini aktararak, şunları söyledi:

"Ödemelerimi 2011 yılının sonuna kadar Arzu Mertkil'e yaptım. H.A'ya yapmadım, sanık yalan söylüyor. Vergi dairesinden bana yazı gelince borçlarımın ödenmediğini anladım. Sanığı aradım, bana borçların ödenmemesinin mümkün olmadığını söyledi ve telefonlarımı kapattı. Ben Mertkil'in davaya konu sistemine hiç dahil olmadım. Mertkil'in başkalarına borçları nedeniyle mağdur olmasından dolayı benden rica ettiğinden bir bankadan 20 bin lira kredi çektim. Yanımızda kimsenin olmadığı bir sırada onun aracında 20 bin lirayı ona ödedim. Hatta kredi çekmeye de birlikte gitmiştik. Arzu Mertkil bana bu 20 bin lira karşılığında öncelikle aynı bedelde çek verdi. Daha sonra çeki çok acil bir yere kullanacağını söyledi, bana 20 bin veya 25 bin liralık bir senet verdi. 2 ay Arzu Mertkil borcunu ödedi. Sonra borçları ödemedi. Tüm borçlar bana kaldı, icralık oldum, mağdur oldum. Sanık az önce H.A'yı suçlamıştır ancak bu doğru değildir. Benden parayı alan sanık Arzu'dur, şikayetçiyim."

Müşteki İ.F.Ş. de N.F'nin kendisini Mertkil'in kurduğu sistemden haberdar ettiğini ve onunla görüştüğünü kaydetti. Kredi borçlarını Mertkil'den aldığı paralarla ödediğini ve ayrı bankalardan çektiği 300 bin lirayı da ona verdiğini vurgulayan İ.F.Ş, ilk 3 ay toplamda 40 bin lira para aldığını ancak sonra para alamadığını sözlerine ekledi.

Diğer şikayetçi N.T. de Mertkil'e 260 bin lira verdiğini, eşi E.T'nin ise sonradan sisteme dahil olarak 350 bin lira verdiğini anlattı.

Mahkeme heyeti, diğer müştekileri de dinledikten sonra eksik evrakın giderilmesi için Mertkil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat 2017'de kendisine ait olmayan sürücü ehliyeti, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı.

Peruk takarak kılık değiştirdiği ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen "Ponzi Arzu" lakaplı Mertkil tutuklanmış, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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