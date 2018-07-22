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Popescu’nun emaneti 11 yaşındaki çocuk ameliyat oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcularından Gheorghe Popescu’nun kanser tedavisi için Romanya'dan Türkiye'ye getirdiği 11 yaşındaki Madalin Marcia Iordache Ankara'da ameliyat edildi

Galatasaray’da bir dönem top koşturan futbolculardan Gheorghe Popescu’nun kanser tedavisi için Romanya’dan getirdiği 11 yaşındaki Madalin Marcia Iordache'nin bacağındaki tümör başarılı bir ameliyatla alındı.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Popescu'nun kanser tedavisi için Romanya'dan getirerek Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a emanet ettiği kanser hastası Iordache, misafir edildiği Zübeyde Hanım Konukevi’nden, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ioardache burada iki saat süren ameliyatın ardından bacağındaki tümörden kurtuldu.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Ortopedist Prof. Dr. Şafak Güngör, Iordache'nin sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını ve ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

11 yaşındaki Iordache'nin tedavisine, tahlil sonuçlarına göre kemoterapi süreciyle devam edilecek.

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Popescu’nun emaneti Madalin ameliyat oldu Yenimahalle Belediyesi

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