"Popüler olanın değil doğru kitabın peşinde olmak gerekir"

İSTANBUL (AA) - Kültür sanat camiası Nar Yayınları tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Yayınevinin yazarları, çevirmenler ve grafikerlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı program Beltur Gülhane Kandil Restoran'da gerçekleştirildi.

Nar Yayınları Sahibi Tayfur Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yayıncılık camiasında insani ilişkilerin sadece işle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Yazarların büyük bir emekle ortaya koyduğu eserini emanet edecek bir yer aradığını aktaran Esen, "Emanet edilecek kişi, esere en az yazar kadar değer verecek, onu belki yazarın imkanının el vermediği noktalara taşıyarak yaygınlık kazandıracak. Dolayısıyla entelektüel ve ticari sermayesini ortaya koyan yayınevi, yazarla çok ciddi bir işbirliği yapar. Biri diğerinin eksiğini tamamlar. Yazar yayıncısız, yayıncı da yazarsız olmaz." diye konuştu.

Esen, Nar Yayınları'nın bütün ekibiyle bir aileye dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler yıl içerisinde sürekli irtibat içerisinde oluyoruz, diyaloglar geliştiriyoruz fakat ramazanda bir helalleşme diyebileceğimiz, hak hukuku tekrar gözden geçirme adına bir araya geliyoruz. Yayıneviyle farklı şekillerde çalışan insanlar birbirleriyle konuşsunlar, biz de eksiklerimizi tamamlayalım istedik. Yazarlarımızın arkasında gerçekten ailelerinin büyük desteği var. O yüzden bugün yazarlarımızı aileleriyle birlikte ağırlamak, biraz da yoğun mesailere katlandıkları için eşlerin gönlünü almak istedik."