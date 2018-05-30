İSTANBUL (AA) - Kültür sanat camiası Nar Yayınları tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Yayınevinin yazarları, çevirmenler ve grafikerlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı program Beltur Gülhane Kandil Restoran'da gerçekleştirildi.
Nar Yayınları Sahibi Tayfur Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yayıncılık camiasında insani ilişkilerin sadece işle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.
Yazarların büyük bir emekle ortaya koyduğu eserini emanet edecek bir yer aradığını aktaran Esen, "Emanet edilecek kişi, esere en az yazar kadar değer verecek, onu belki yazarın imkanının el vermediği noktalara taşıyarak yaygınlık kazandıracak. Dolayısıyla entelektüel ve ticari sermayesini ortaya koyan yayınevi, yazarla çok ciddi bir işbirliği yapar. Biri diğerinin eksiğini tamamlar. Yazar yayıncısız, yayıncı da yazarsız olmaz." diye konuştu.
Esen, Nar Yayınları'nın bütün ekibiyle bir aileye dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Bizler yıl içerisinde sürekli irtibat içerisinde oluyoruz, diyaloglar geliştiriyoruz fakat ramazanda bir helalleşme diyebileceğimiz, hak hukuku tekrar gözden geçirme adına bir araya geliyoruz. Yayıneviyle farklı şekillerde çalışan insanlar birbirleriyle konuşsunlar, biz de eksiklerimizi tamamlayalım istedik. Yazarlarımızın arkasında gerçekten ailelerinin büyük desteği var. O yüzden bugün yazarlarımızı aileleriyle birlikte ağırlamak, biraz da yoğun mesailere katlandıkları için eşlerin gönlünü almak istedik."
- "Yayıncıların yazarlar arasında ayrım yapması söz konusu değil"
Bu tip etkinliklerin büyük kazanımlar getirdiğine işaret eden Esen, "Yayıncıların yazarlar arasında ayrım yapması söz konusu değil. Bunu da aynı sofrayı paylaşarak ortaya koyuyoruz. Yazar, kitabını yayıncıya verip kenara çekilmemeli. Yazar yayıncıyı bir dostu olarak gördüğünde, kitabın ve yayınevinin durumunu da merak edecek ve yakınlık kuracaktır. Popüler olanın değil doğru kitabın peşinde olmak gerekir. Biz de doğru kitabı yayımlayarak, hesabını rahat verebileceğimiz işleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tayfur Esen, bünyelerindeki birçok kitabı İngilizce'ye de çevirdiklerine dikkati çekerek, dünyaya açılma konusunda yeni projelere hazırlandıklarını aktardı.
Yurtdışına yaklaşık 30 kitabın telifini sattıklarına vurgu yapan Esen, Arap ülkeleri başta olmak üzere Fransa, Endonezya, İran ve Azerbaycan gibi pek çok ülke ile anlaşma sağladıklarını sözlerine ekledi.
İftarın ardından, yazarlar geçen ramazandan bugüne kadar çıkan kitaplarını imzalayarak katılımcılara hediye etti.
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