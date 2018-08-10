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Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarında köpeğini gezdiren Hayrettin Kelkit (56) suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, aramanın ardından Kelkit'in cesedine ulaştı.

Kuyumcuda çalıştığı öğrenilen Kelkit'in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
düşme Eskişehir porsuk

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