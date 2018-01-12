Portakal canlı yayında kendini tutamayıp güldü

Ekrana öncelikle Erdoğan İle Abdullah Gül'ün KHK ile ilgili karşılıklı açıklamalarına yer veren Fatih Portakal satır aralarını iyi takip ettiklerini belirtti.

Portakal, "Görüyorsunuz siyaset nelere kadir... Bir zamanlar düşman olanlar şimdi dost kol kola giriyorlar ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bir zamanlar kol kola gidenler hatta bir şarkıda var AK Parti'nin beraber yürüdük biz bu yollarda" deyip gülmeye başladı. Ardından kaldığı yerden konuşmasına devam eden Portakal, "Dostmuş gibi görünselerde birbirinden haz duymuyorlar. Birlikte yürüdükleri dostlar ve arkadaşları... Beraber yürüdük biz bu yollarda artık başkasıyla yürünecek" ifadelerini kullandı.