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Portakal canlı yayında kendini tutamayıp güldü

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 11:04 | Son Güncelleme 7 saat önce

Fox Tv Ana haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki KHK gerilimini değerlendirirken kendini tutamayıp canlı yayında güldü.

Ekrana öncelikle Erdoğan İle Abdullah Gül'ün KHK ile ilgili karşılıklı açıklamalarına yer veren Fatih Portakal satır aralarını iyi takip ettiklerini belirtti.

Portakal, "Görüyorsunuz siyaset nelere kadir... Bir zamanlar düşman olanlar şimdi dost kol kola giriyorlar ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bir zamanlar kol kola gidenler hatta bir şarkıda var AK Parti'nin beraber yürüdük biz bu yollarda" deyip gülmeye başladı. Ardından kaldığı yerden konuşmasına devam eden Portakal, "Dostmuş gibi görünselerde birbirinden haz duymuyorlar. Birlikte yürüdükleri dostlar ve arkadaşları... Beraber yürüdük biz bu yollarda artık başkasıyla yürünecek" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal: Erdoğan'ın bu sözlerinin altına imza atarım ama...
Fatih Portakal'dan canlı yayında şok istek!
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri
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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Fox TV fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
yürü portakal anca gidersin sende ABD ye .
arkadaşım şimdi abd ile ne alakası var.. cahil
@eren_tt_1993 portakal ve knalı yahdi kanalı oldukları için abd den emir alırlar ve üstü kapalı açık herdaim devlet aleyhine algı yapar aynen bunu gibi
bir zamanlar cumhurbaskani olamaz dedigin adamın aday olsun diye gözünün içine bakıyorsun portakal.
Aynen Bahçeli'nin Tayyip'in gözünün içine baktığı gibi mi
çok doğru yapmış ülkemizdeki siyaset gerçekten gülünecek kadar ayağa düştü portakal gıbı herkes gülüyor siyasetçilere
aslında ağlanacak halimize gülüyoruz.
aman ne kadar büyük bi olay yaaa harbiden de gülmüş oooha bu günü hemen bayram ilan edelim. ... tipiği güldü diye haber değeri mi oldu .... cinsleri..
Aynı yatağı paylaşan ve ortak çocukları olan karı-koca ters düşüp zaman içinde ayrılabiliyorlar.. Bu hayatın en doğal olgularından biri.. Referans olarak kayıtsız şartsız ayrılmamak üzere bir arada bulunmak demokrasiye de ters bir olgu iken bunun üzerinden insanları eleştirmek cahillikten başka bir şey değildir.. PORTAKAL'ın çalışmakta olduğu kanal daha geçen günlerde neredeyse onu işten çıkarıyordu.. O zaman bizde onunla mı dalga geçecektik.. Laf olsun torba dolsun diye konuşmamak lazım.. Altını üstünü sağını solunu düşünmek lazım.. Bir gün konuştuklarının altında kalırsın..
bravo muhteşem yorum
O ilk önce CHP'nin haline baksın da ona gülsün....
O ilk önce chp'nin haline baksın da ona gülsün...
bu madamıda adam yerine koyup haber yapıyosunuzya ne diyim my net sana
Sıkın topuklarına bakalım gülebiliyomu
@mithat_fenmen_1974 seni de dikkat et istiklal mahkemelerinde sallandırmasınlar :))
Bu adam akp ile fena dalga geçiyor :)
chp li olup hdp meclise girsin diye hdp.ye oy verdim meclise soktuk diye sevinen adam. tuttuğu siyasetin genel müdürünü fetönün atamasından mutluluk duyan bir adam benzeri işte.
Şeftali efendi.Dün FETÖ ye kin kusanlar bu gün onların dediğini yapıyorlar.Yani Hainlikte ortak çalışıyorlar.CHP ve HDP gibi...Biz de gülüyoruz...
kına yak portakal nasıl mutlu olmuşsun ama merak etme hevesin her zaman ki gibi kursağında kalacak :))
adı üstünde siyaset bu gün böyle yarın öyle. %60 yalan, %25 blöf, %13manevra,%2 diğerleri.
akp daha kötüsünü hakediyor
bu adamı seviyorum kral kral
sen önce gülersin,sandıklar açılıncada mortakal olursun ..gülüyorsunuz ağlanacak halinize:)
PORTAKAL BU ÜLKEDE BİR TANE
sayın porkala sormak isterim kanalı geçen yıl 150 milyon zarar ettiği söyleniyor. bu zarar kim tarafından ve niçin karşılanıyor. ..saygılar. buda satır arası..
@tuncaykaan Sen mi ödeyeceksin?
dünya işte bide makam
sen çok süzmesin mandalin
portakal bırak bu haber spikeri ayaklarını sen akp düşmanlığını alenen haber yorumculuğu kimliğine sığıştırıyorsun çok istiyorsan siyaset kapıları sanada açık inanıyorum kılıçtaroğlundan ö.özel den çok daha iyi siyasetçi olursun
ne kadar yalaka bir adamsın la şeftaliii
chp - fetö örneğini de verseydin...
washington portakalı bu zırto.
Adamsın portakal.
ABDULLAH GÜL KORKAK BİR ADAMDIR. REİS NE DERSE O OLUR..
fox dışında diğer tüm kanallar yandaş medya olmuş helal olsun fox
tek kelime ile doğru beraber yürüdük bu yollarda dediklerinin kaçı kaldı?? çıkar olunca ülkeymiş arkadaşlıkmış halkmış hepsi HİKAYEEEEEEEEEEEE
Adam gibi adama laf söyleyenler utansın
Ülkede korkutulmasına rağmen sinmeyip tarafsız yada halktan ve doğrulardan yana taraflı habercilik yapan kendisiyle hemşeri olmakla övündüğümüz sadece Fatih Portakal kaldı. Yandaş yada havuz diye nitelenen gazete ve tv.lerden artık resmen bulantı geldi. Yapılan tonla yanlışı neresinden tutup da doğru diye yutturmak için çok uğraşıyorlar ama artık mızrak çuvala sığmaz hale geldi. Allah ülkemizin yardımcısı olsun.Frenleri patlamış araç gibi yokuş aşağı sürükleniyoruz.
Kralsın sen
Senmi tarafsızsın hadi ordan hadsiz kime uşaklık yaptığın net
çakma reha muhtar sen Washington portakal seni
Yoo gülmemiş ki tam tersi,şaşırmış,kinaye yapmış,adamsın Portakal!.
şeftali sırıtmış
Zamanın reha muhtarı renkli sayfalardan kaybolup gidecek Para için fitne peşindeler boş bomboş.
niye hergün bu cinsin haberini yayınlıyorsun.. bunun zincirleri kimin elinde onuda haber yap sorsan objektifmiş zaten ne kadar devlet düşmanıysan o kadar objektif adam oluyosun.. eleştiri tabiki olacak ama iyi niyetli olmadığı kesin ülke batsa bunların ikinci ülkeleri var gider amerikada fransada mutlu mesut yaşarlar
söylemezsem olmazdaki nihat doğan muhterem ayrıldı.boşlugu bu adam doldurabilir. bir denesin.yakışır da oraya. nihatdan sonra bu ilaç gibi gelecektir.
Ülkemizin Fatih Portakal gibi onurlu insanlara ihtiyacı var..
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