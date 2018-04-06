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Portakal Çiçeği Karnavalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 22:31 | Son Güncelleme

Karnaval kapsamında Kostüm Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi

Adana'da 6. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen Kostüm Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Karnaval Gala Gecesi" etkinliğinde, tasarım yarışmasında finale kalan 10 kostümü giyen mankenler jüri karşısına çıktı.

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın temasına uygun renklerle tasarlanan kostümler, davetlilerin beğenisini topladı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu birinciliği Gülşah Çiftçi'nin tasarımı elde etti. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, karnavalın fikir öncüsü ve "Nisan'da Adana'da" Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, karnavalın direktörü İlhami Günsel, Ümit Temurçin ve davetliler katıldı.

Defilenin ardından Ayşegül Aldinç konser verdi.

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