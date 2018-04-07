Adana'da 6. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, "Porta-Car Tasarımlı Araba Yarışı" düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi Otomotiv ve Makine Mühendisliği öğrencileri tarafından geri dönüşümlü malzemelerden karnavalın temasına uygun şekilde, buzdolabı, bidon, duş kabini gibi malzemelerden yapılan araçlar, Merkez Park'ta bir araya geldi.

Çeşitli süsler ve aksesuarlarla renklendirilen 12 araç, yarışma katılımcılarının iterek ilerlettiği 200 metrelik parkurda yarıştı.

Ziyaretçilerin ilgisinin yoğun olduğu yarışlarda, vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşarken araçların da fotoğrafını çekti.

Jüri üyelerinin değerlendirmesiyle, yarışmada dereceye girenler akşam saatlerinde düzenlenecek kortej yürüyüşünün ardından açıklanacak.

Öte yandan, karnaval için Adana'ya gelen çok sayıda ziyaretçi de kortej yürüyüşü için hazırlıklara başladı.

Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.