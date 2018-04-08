HABER

Portakal Çiçeği Karnavalı’nda "01 acil" kostümüne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

Adana 6.

Adana 6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşünde sağlık çalışanlarının "01 acil" adını verdikleri kostüm yoğun ilgi gördü.
Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olan ‘Nisan’da Adana’da’ sloganlı Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 6’ncısı dün binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe yüzlere özel ve kamu kurumu, vatandaşlar kendi tasarımlarıyla ortaya koydukları kostümlerle katıldı. Acıbadem Adana Hastanesinde çalışan kadınlar ise korteje "01 acil" kostümü ile katıldı. Hemşire kıyafeti giyerek ellerinde büyük şırınga ve boyunlarında stetoskop, yanlarında sedyeye yatırılmış hasta bir manken ile sahaya inen hemşireler, kortej boyunca büyük ilgi gördü. Hemşireleri ellerinde şırınga ile gören yüzlerce vatandaş, hep bir ağızdan çığlık attı. Hemşirelere kortej boyunca ilgi devam ederken, yürüyüş sonunda kortej tasarım yarışması yapıldı. Hemşireler "01 acil" kostümüyle mansiyona layık görüldü.
Şendağ Durmaz’ın kaptanlığında "01 acil" kostümünü 7 kişilik bir ekip oluşturdu. Gece-gündüz çalışan ekip, kostümleri bizzat kendileri yaptı. Sağlığa ve acil müdahaleye dikkat çekmek için oluşturulan kortejde sedyede portakal ağacından oluşturulan serum ile de karnavalın ruhuna uygun bir konsept geliştirildi.

Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
18 ilde FETÖ operasyonu! İkinci dalga başladı18 ilde FETÖ operasyonu! İkinci dalga başladı
Böyle isyan etti: İlk hedef bendimBöyle isyan etti: İlk hedef bendim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.