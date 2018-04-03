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Portakaldan heykeller, Antalya'yı süsleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

ANTALYA Kepez Belediyesi, 'Portakal Çiçeği Festivali' ile Antalyalılara 5 gün boyunca portakal şöleni yaşatacak.

Portakaldan heykeller, Antalya'yı süsleyecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Kepez Belediyesi, 'Portakal Çiçeği Festivali' ile Antalyalılara 5 gün boyunca portakal şöleni yaşatacak. Kentin sembolü mimari eserlerin heykelleri ile Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin tarihini vurgulayan 1071 metrekare uzunluğunda portakal halısı, 50 ton portakal, 10 ton greyfurt ve limondan yapılacak.
Kepez Belediyesi, 5 bin metrekare portakal bahçesinin kurulduğu Dokuma Park'ta, 7-12 Nisan tarihleri arasında 'Portakal Çiçeği Festivali' düzenleyecek. 7 Nisan Cumartesi günü başlayacak festival, Dokuma Fabrikası'nın batısında oluşturulan portakal bahçesinin yanındaki 3 bin metrekarelik alanda yapılacak. Festival için alanda portakal, limon ve greyfurttan Antalya'nın sembol mimari eserleri Saat Kulesi, Yivli Minare, Üç Kapılar (Hadrianus Kapısı) ile ulaşım araçlarından oluşan 9 adet heykel ve portakal halısı için işçilerin hummalı çalışması devam ediyor. Geleneksel Türk halı motiflerinin kullanıldığı portakal halısı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin tarihini vurgulamak amacıyla 1071 metrekare büyüklüğünde olacak.
GÖRSEL ŞÖLEN
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, portakalın 50 tonunun Dokuma Park'ı süsleyeceğini söyledi. 10 ton limon ve greyfurtla portakalı renklendireceklerini dile getiren Tütüncü, görsel bir şölene hazırlandıklarını aktardı. Antalya portakalının çok meşhur olduğunu belirten Tütüncü, “Simgemiz olan meyvemizi biraz daha tanıtmak istedik. Aldığımız narenciye ile de üreticimize destek olduk. Çocuklar için hoş sürprizlerimiz var. Bir hafta boyunca inanılmaz güzel fotoğraflar ortaya çıkacak" dedi.
ETKİNLİK FESTİVALE DÖNÜŞECEK
Antalya'yı bugünlerde portakal çiçeği kokusu sardığını aktaran Tütüncü, şöyle devam etti:
“Meltem ile birlikte çiçekler çok güzel kokular yayıyor. İnsanlar bu kokuyu çektiklerinde mutlu oluyor. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği kapsamlı bir festival haline getireceğiz. Portakal ağacının ne kadar önemli olduğunu bu güzellikle anlatmış oluyoruz. Parkın içinde 200 yetişmiş ağaçtan bir portakal bahçesi oluşturduk. Bu bahçe ile Antalya'ya gelenler portakalı dalında görebilecek."
Festivalin ardından 50 ton portakal meyve sularına dönüştürülecek ve vatandaşa ikram edilecek.

FOTOĞRAFLI

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