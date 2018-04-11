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Portekiz Cumhurbaşkanı Mısır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:35 | Son Güncelleme

Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa resmi bir ziyaret için Mısır'a geldi

KAHİRE (AA) - Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın resmi bir ziyaret için Mısır’a geldiği belirtildi.

Kahire Uluslararası Havaalanı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa ve yanındaki heyet bu akşam başkent Kahire’ye ulaştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sousa’nın ikili ilişkiler ve yatırım konularını ele almak üzere yarın bir araya gelecekleri bildirildi.

Yarın ayrıca Mısır-Portekiz iş forumu düzenlenmesi bekleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Kasım 2016’da Portekiz’i ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Sausa ile görüşmüştü.

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