Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Portekiz’in NATO’da önemli ve güvendikleri bir müttefik olduğunu belirterek, "Portekiz’in ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine vermekte olduğu samimi ve içten destekten dolayı müteşekkiriz." dedi.
Tarihi Ankara Kalesi’ndeki Divan Çukurhan’da düzenlenen Portekiz Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Davete, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile çok sayıda ülkenin misyon şefi ve askeri ateşeleri katıldı.
Diplomasi, iş, sanat, akademi camiası ile askeri erkanı bir araya getiren resepsiyonda konuşan Alpay, Türk halkı ve hükümeti adına Portekiz Milli Günü’nü kutlamaktan onur duyduğunu kaydetti.
Portekiz ile Akdeniz’den kaynaklanan köklü ilişkilere dayalı ortak bir tarihlerinin bulunduğuna işaret eden Alpay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizi yakınlaştıran müşterek değerlerimiz ve uluslararası meselelere benzer yaklaşımlarımız iş birliğimizin daha da güçlenmesine imkan sağlamaktadır. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında sağlam siyasi, ekonomik, sosyal, toplumsal ve kültür alanları mevcuttur. Portekiz, aynı zamanda NATO’da önemli ve güvendiğimiz bir müttefikimizdir. Öte yandan, Portekiz’in ülkemizin AB üyelik sürecine vermekte olduğu samimi ve içten destekten dolayı da müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum."
Portekiz ile karşılıklı güvene dayalı dostluk ve müttefiklik ilişkilerini pekiştirmeyi, bölgesel ve uluslararası platformlardaki iş birliğini arttırmayı hedeflediklerini anlatan Alpay, iki ülke arasında ticaret hacminin 1,4 milyar dolar seviyesine geldiğini dile getirerek, bunu daha da arttırma temennisinde bulundu.
Portekiz’in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva da "Portekiz Ulusal Günü’nü ve Portekiz Silahlı Kuvvetlerini anmak benim için bir ayrıcalık ve onurdur. Portekiz ordusu, her zaman değer ve cesaretini özellikle BM, NATO, AB ve DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyonlar ile yönetilen uluslararası sivil ve askeri misyonlara katılarak desteklemiştir." ifadelerini kullandı.
Türkiye’de çoğu çifte vatandaş bin 67 Portekiz vatandaşının yaşadığı bilgisini paylaşan Büyükelçi Da Silva, Dünya Kupası finalleri için Rusya’ya giden Beşiktaşlı futbolcu Riccardo Quaresma ve Pepe’yi konuşmasında anarak futbolculara başarılar diledi.
Büyükelçi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanları geliştirmeye yönelik daha çok şey olduğunu da söyledi.
Portekizli Büyükelçi, Türkiye’nin trajik göç krizinde diğer ülkelere nazaran daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmasının övülmek için bir neden olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Alpay ile Büyükelçi Da Silva birlikte üzerinde Portekiz bayrağı olan pastayı kesti.
Resepsiyonda davetlilere, Portekiz’e özgü Fado müziği dinletisi de sunuldu.
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