Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Portekiz’in NATO’da önemli ve güvendikleri bir müttefik olduğunu belirterek, "Portekiz’in ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine vermekte olduğu samimi ve içten destekten dolayı müteşekkiriz." dedi.

Tarihi Ankara Kalesi’ndeki Divan Çukurhan’da düzenlenen Portekiz Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Davete, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile çok sayıda ülkenin misyon şefi ve askeri ateşeleri katıldı.

Diplomasi, iş, sanat, akademi camiası ile askeri erkanı bir araya getiren resepsiyonda konuşan Alpay, Türk halkı ve hükümeti adına Portekiz Milli Günü’nü kutlamaktan onur duyduğunu kaydetti.

Portekiz ile Akdeniz’den kaynaklanan köklü ilişkilere dayalı ortak bir tarihlerinin bulunduğuna işaret eden Alpay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi yakınlaştıran müşterek değerlerimiz ve uluslararası meselelere benzer yaklaşımlarımız iş birliğimizin daha da güçlenmesine imkan sağlamaktadır. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında sağlam siyasi, ekonomik, sosyal, toplumsal ve kültür alanları mevcuttur. Portekiz, aynı zamanda NATO’da önemli ve güvendiğimiz bir müttefikimizdir. Öte yandan, Portekiz’in ülkemizin AB üyelik sürecine vermekte olduğu samimi ve içten destekten dolayı da müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum."