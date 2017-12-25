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Portekizli turisti o halde görünce Trabzon'da ortalık karıştı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 19:52 | Son Güncelleme 8 saat önce

Trabzon Atatürk Alanı’nda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kudüs Mitingi sırasında alana kurulan Mescit-i Aksa maketine yaslanarak oturan ve vatandaşların uyarılarını anlamayan turiste çevredekiler tepki gösterdi. Olayın büyümesini ise Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve polis ekipleri önledi.

Portekizli bir turist bugün akşam saatlerinde Atatürk Alanı'nda, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kudüs Mitingi sırasında alana bırakılan Mescid-i Aksa maketine yaslanarak oturdu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çevreden geçen vatandaşların uyarılarını anlamayan ve başka yere de oturmak istemeyen Portekizli turiste vatandaşlar tepkilerini arttırınca yakındaki Zabıta ve polis görevlileri gelerek duruma müdahale etti.

KALKMAK İSTEMEDİ

Portekizli bayan turist, polis ve Zabıta ekiplerine rağmen bulunduğu yerden önce kalkmak istemedi. Ancak tepkilerin artması üzerine hemen yanındaki merdivenlere oturarak kalabalığa tepki gösterdi.

Bu sırada Belçikalı ve Alman vatandaşı olduğu öğrenilen arkadaşları da gelerek durumu anlamaya çalışırken, polisler turistlere pasaport kontrolünde bulundu.

İncelemenin ardından bir sorun yaşanmazken, vatandaşlar bir süre daha alanda durarak turist gruba tepkilerini sürdürdü.

Trabzonlu vatandaşlar Mescid-i Aksa'nın maketine bile saygısızlığı kabul edemeyeceklerini belirttiler.

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Anahtar Kelimeler:
turist Trabzon Portekiz Mescit-i Aksa

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bir turistin üstüne çullanan bu sözde cengaverleri kudüsü kurtarmaya davet ediyorum öyle güvenli yerden kudüs ve mescid-i aksa edebiyatı yapmak kolay.
O Mescidi Aksayı yaptınız da Yahudiyi korkuttunuz öyle mi? Bu kafayla elin gavuru bizi daha çok alt eder, Beyin olmayınca
Ben de bir Trabzonlu olarak şunu soruyorum..!!Madem Kudüs bu kadar önemli neden Cenab-ı Allah(CC) tan ayet inip Kabe Mekke'ye alındı..??? Demek ki Mescid-i aksa o kadar önemli değil..!!Benim kabem Mekke'dekidir..!!
bu ne cehalet ya bu kadar cahili bu ülke gerçekten hak etmiyor türkçe dahi konuşmayan bir insanı adeta durup dururken linç etmeye çalışmışlar sizin şehrinize gelmiş misafir olmuş bu mu misafirperverlik ayıp ayıp utanın tabi yorumum sadece bu görüntüdeki terbiyesizlere halt etmişsiniz yani
Çok vahim bir olay izledim ve şaşırdım resmen maketi kutsal saymış tapınmış zihniyet var orda! Keşke söz de kalmasa da gerçekten kudüs için birseyler yapmış olsanız şaşardım. Kudüsün doğuşu batısı yokken sayemizde İİT sayesinde elimizde sadece doğu kudüs kaldı iyilik mi yaptınız şimdi!!! Gösterişten uzaklaşın artık cahil cahil davranmayın!!!
Bu toplum nereye gidiyor, bu millete neler oluyor. Gittikçe cahilleşen yobazlaşan, saygısız, insanlık dışı bir ahali oluyoruz. Yani orada oturdular da ne oldu, maketi yapmışsınız da İsrailin çok da umurunda...Köklü bir eğitim sistemi ve köyden kente doğru eğitim ve aydınlanma için köy enstitüleri tek sistem..
cahiller ya. turist ne bilsin mescid i aksayı. linç bile ederler.
APTALLIK BEDAVAAA
Allahını dinini bilmeyen cahil ve yoz bir toplumuz var. Türbeye tapınırlar,Tarikat liderlerine tapınırlar, bir ara Fetöye taptılar, şimdi de Makete tapıyorlar, dangalak deyince de kızıyorlar
sıradan bir turist düşmüş yobazların içine sonuç ortada
ulan pastadan kur-an yapmış yerlerken nerdeydiniz maket kabeyi tavaf edenleri görmedinizmi iki yüzlüler orda sanki bişey varmış gibi tepki gösteriyo neye tepki gösterdiğinide kendi anlamamıştır eminim
Makete tapınmak bu dinin neresinde var? Misafire hoşgörüsüz olmak bu millette ne zamandan beri var oldu? Olacak iş mi bu? Bu ülke bu hale gelmemeli, getirilmemeli...
Resmen putperestlik!Madem yaptığınız maket gerçeğikadar değerli ve kutsal o halde neden gerçeği için savaşıyorsunuz.
bu karşı gelenlerin yaptığı müslümanlıkmı maketi kutsallaştırmak nedir bu düpedüz cahillik
hayırlı olsun mescidi aksayı trabzona getirmişsiniz bundan sonra küdüse gitmeye gerek kalmamış bakın türistlerde gelmiş bundan sonra dünya müslümanlarını trabzona bekliyoruz
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