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Porto Riko'da helikopter düştü: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 23:21 | Son Güncelleme

Porto Riko'da helikopter düştü: 1 ölü, 3 yaralı

SAN JUAN (AA) - Karayipler'deki Porto Riko'da meydana gelen helikopter kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

San Juan eyaletinin kuzeyindeki Rio Grande'de, özel bir şirkete ait helikopterin plaja düştüğü bildirildi.

İçinde 4 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
helikopter Kaza Porto Riko

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