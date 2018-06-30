Porto Riko'da helikopter düştü: 1 ölü, 3 yaralı

SAN JUAN (AA) - Karayipler'deki Porto Riko'da meydana gelen helikopter kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
San Juan eyaletinin kuzeyindeki Rio Grande'de, özel bir şirkete ait helikopterin plaja düştüğü bildirildi.
İçinde 4 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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