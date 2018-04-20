Porto Riko'da silahlı çatışma: 1 ölü, 10 yaralı

SAN JUAN (AA) - Porto Riko'da bir iş yerinin önünde çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis yetkilileri, kıyı kenti Mayaguez'de bir iş yerinin önünde çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Porto Riko'da ocak ayından bu yana meydana gelen şiddet olaylarında 213 kişi öldü.
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