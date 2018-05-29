Porto Riko'daki Maria kasırgası

ABD'de yürütülen bir araştırma Porto Riko'da geçen yıl eylül ayında etkili olan Maria kasırgası nedeniyle en az 4 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.
Harvard Üniversitesinden araştırmacılar, Porto Riko'da etkili olan kasırga ve sonraki üç aylık dönemde 20 Eylül-31 Aralık 2017 tarihlerinde 4 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bu rakamın resmi verilerin 70 katı olduğunu kaydetti.
Kasırga sonrasında yürütülen çalışmalarda, Maria'nın ardından ülkede ölüm oranının yüzde 60 arttığı belirtildi.
Araştırmacılar bu rakamın hesaplanmasında kasırga sonrasında ülkedeki sağlık hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle yaşanan ölümlerin de dahil edildiğini bildirdi.
Resmi rakamlara göre, ülkede kasırga nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Araştırmanın sonuçları, New England Tıp dergisinde yayımlandı.
Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!
Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi
Makam odasında ilginç görüntü
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum