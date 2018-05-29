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Porto Riko'daki Maria kasırgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

ABD'de yürütülen bir araştırma, ülkede kasırga nedeniyle en az 4 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu - Araştırmacılar bu rakamın hesaplanmasında kasırga sonrasında sağlık hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle yaşanan ölümlerin de dahil edildiğini belirtti

ABD'de yürütülen bir araştırma Porto Riko'da geçen yıl eylül ayında etkili olan Maria kasırgası nedeniyle en az 4 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesinden araştırmacılar, Porto Riko'da etkili olan kasırga ve sonraki üç aylık dönemde 20 Eylül-31 Aralık 2017 tarihlerinde 4 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bu rakamın resmi verilerin 70 katı olduğunu kaydetti.

Kasırga sonrasında yürütülen çalışmalarda, Maria'nın ardından ülkede ölüm oranının yüzde 60 arttığı belirtildi.

Araştırmacılar bu rakamın hesaplanmasında kasırga sonrasında ülkedeki sağlık hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle yaşanan ölümlerin de dahil edildiğini bildirdi.

Resmi rakamlara göre, ülkede kasırga nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Araştırmanın sonuçları, New England Tıp dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
araştırma kasırga Maria ölü Porto Riko

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