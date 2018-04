"Posalı besinlere yakın olanlar kolon kanserinden uzak olur"

Aksoylu, kırmızı et, hamur işleri, fast food ve fabrikasyon ürünlerdeki yağlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yağ tüketiminizi kısıtlayın. Aşırı yağ tüketimi mide asidini arttıracağından direkt kolonu etkiler bu da büyük risktir. Kırmızı et ve işlenmiş et tüketimini sınırlandırın. Aşırı kırmızı et tüketimi kanserojen maddelerin üretimine neden olarak kansere zemin hazırlamaktadır. İşlenmiş etlerde de kanserojen özellik taşıyan nitrit-nitrat gibi birçok katkı maddesi yer almaktadır. Zeytinyağı ve omega-3 vücuda iyi gelen yağlardır. Somon balığı, ceviz, keten tohumu omega-3 yağ asitlerinin mükemmel kaynağıdır. Folik asit tüketimi sindirim sistemini güçlendirir. Hücre gelişimini düzenler ve hastalıklarla savaşır. Takviye olarak almak yerine besinlerden folik asit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Folik asitten zengin besinler arasında; yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, portakal, brokoli, pazı, mercimek, bezelye, fıstık, muz yer almaktadır."