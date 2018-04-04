"Posalı besinlere yakın olanlar kolon kanserinden uzak olur"

Obezitenin birçok hastalığın temelinde olduğu gibi kanserin gelişmesinde de önemli rolü olduğunu aktaran Aksoylu, "Obez bireylerde ideal ağırlığa sahip olanlara göre kolon kanseri gelişme riski yüzde 50 daha fazladır. Bu yüzden ideal ağırlığınızı korumalı, kilo probleminiz varsa beslenme uzmanından destek alarak obeziteye neden olan beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, posalı besinlere yakın olan kişilerin kolon kanserinden uzak olacağını belirterek, "Posadan zengin beslenmek birçok hastalığı önler. Düşük posalı beslenen toplumlarda kolon kanseri görülme sıklığı, yüksek posalı beslenen toplumlara göre oldukça fazladır. Sebze, meyve ve kuru baklagiller posanın zengin kaynaklarıdır." ifadelerini kullandı.

"Sindirilemeyen besin parçacıkları posadır, dışkıya hacim kazandırır, atıkları bağırsak boyunca taşır. Posadan zengin beslenmek birçok hastalığı önler. Düşük posalı beslenen toplumlarda kolon kanseri görülme sıklığı, yüksek posalı beslenen toplumlara göre oldukça fazladır. Sebze, meyve ve kuru baklagiller posanın zengin kaynaklarıdır. Posadan zengin beslenmek için tam tahıllı ekmek, yulaf, günde 1-2 porsiyon pişmiş sebze, haftada 2-3 kez kurubaklagil, sade makarna yerine esmer makarna ve esmer pirinç ya da bulgur tercih ediniz."

Yeterli antioksidan alımının kansere yol açan etmenlerle savaştığına işaret eden Aksoylu, "Antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere yol açan etmenlerle savaşır. Meyve-sebzeler en iyi antioksidan kaynağıdır. Aşırı karbonhidrat tüketmek yerine taze meyve sebze tüketin. Yeterli antioksidan alanlarda kolon kanseri görülme sıklığı daha düşüktür. Meyvelerin suyunu sıkmadan kabuklarıyla birlikte tüketmenizde posa açısından zenginlik sağlar. Meyve-sebze seçiminde mevsime uygun olanı tercih ediniz." yorumunu yaptı.