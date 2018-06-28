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'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay'ın istifa ettiği iddia edildi.

'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

22 yıldır gazetenin başında bulunan Rıfat Ababay'ın daha önce 24 Haziran'a kadar yayın politikası ve çalışanlara dokunulmaması kaydıyla bir süre daha görevini sürdürmeyi kabul ettiği ileri sürülmüştü.

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu, mart ayında 1.1 milyar dolara Demirören Medya Grubu'na satılmıştı. Söz konusu satışın ardından gruptan çok sayıda kişi ayrılmış, yayın politikasında değişiklikler gözlenmişti.

YERİNE KİM GELECEK?

Medyaradar'da yer alan haberde, Rıfat Ababay’ın yerine bir süre gazeteyi Yayın Koordinatörü Elif Yılmaz ile Yazı İşleri Müdürü Mehmet Coşkundeniz’in yöneteceği öne sürüldü.

RIFAT ABABAY KİMDİR?

Gazeteciliğe 1979 yılında başlayan Ababay 1994 yılına kadar sırasıyla Aktüel Yayıncılık, Gelişim Yayınları, Hürriyet ve Sabah’ta çalıştı.

1994’te Posta'nın kurucu ekibine katılan Ababay, 1996 yılında ise Posta Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.

22 yıldır genel yayın yönetmenliği yapan Ababay bu alanda bir rekora da imza attı.


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