Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ababay, görevinden ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Demirören Gazetecilik, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Rıfat Ababay'ın şirketteki tüm görevlerinden kendi isteği ile ayrıldığını duyurdu.
Demirören Gazetecilik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimizin İcra Kurulu Üyesi ve Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Rıfat Ababay, şirketimizdeki tüm görevlerinden kendi isteği ile ayrılmıştır." denildi.
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