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Postacı dehşeti! Kargo götürdüğü kadını taciz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 09:58 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki bir kadın, eşine kargo getiren postacının, beline sarıldığını iddia ederek şikâyette bulundu. Postacı hakkında açılan dava sonuçlandı.

Postacı dehşeti! Kargo götürdüğü kadını taciz etti

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki N.V. isimli kadın, oturduğu apartmanın girişinde postacı B.K. ile karşılaştı. Postacı, eşinin ismini söyleyerek, bu kişiyi tanıyıp tanımadığını sordu. N.V. sorduğu kişinin eşi olduğunu ifade etti. Bunun üzerine postacı, eşine kargo getirdiğini söyleyerek N.V.'den nüfus cüzdanını istedi. N.V. kimliğini almak için eve girince arkasından postacı B.K. de içeri girdi. N.V.'den forma kimlik numarasını kendisinin yazmasını isteyen postacı, genç kadını beline sarılarak taciz etti. Bunun üzerine B.K.'yı iten N.V., evden çıkmasını isteyip kapıyı kapattı ve daha sonra şikâyetçi oldu.

"İFTİRA ATIYOR"

Habertürk'te yer alan habere göre, şüpheli B.K. ise ifadesinde elinde bulunan kargoyu teslim etmek için adrese gittiğini belirterek, bina girişinde zile bastığını, açan olmayınca geri döneceği sırada şikâyetçinin yanında bir çocukla bina girişine geldiğini dile getirdi. Postanın sahibini tanıyıp tanımadığını sorduğunu kaydeden B.K., "Herhangi bir cinsel müdahalede bulunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana iftira atan kişiden şikâyetçiyim" dedi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, şüpheli B.K. hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal ve basit cinsel saldırı" suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda şüpheli B.K.'yı basit cinsel saldırı suçundan 1 yıl 8 ay, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verdiği hapis cezası ile ilgili olarak erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddelerini uygulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul postacı taciz cinsel istismar

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