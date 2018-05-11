ESKİŞEHİR (AA) - PTT tarafından düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" Eskişehir'de gerçekleştirildi.
Atatürk Bulvarı'nda oluşturulan parkurda gerçekleştirilen yarışa, 35 kadın ve 58 erkek sporcu katıldı.
Startını Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Tütüncü ile PTT Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya'nın verdiği yarışta kadın postacılar 5 kilometre, erkekler ise 10 kilometre sonunda dereceye girmek için ter döktü.
Yarışma sonunda ferdi kadınlarda Esra Sağlam birinci, Gülşen Eser ikinci, Nermin Aslanoğlu ise üçüncü oldu. Ferdi erkeklerde ise birinciliği Serkan Doğan, ikinciliği Kadir Çolak, üçüncülüğü ise Hanefi Çobanoğlu elde etti.
Takımlarda ise erkekler kategorisinde PTT AŞ Genel Müdürlüğü birinci, Bursa PTT Başmüdürlüğü ikinci, İstanbul Avrupa Yakası PTT Müdürlüğü üçüncü oldu. Kadınlarda da birinciliği Ankara PTT Başmüdürlüğü, ikinciliği PTT Genel Müdürlüğü, üçüncülüğü ise İzmir PTT Başmüdürlüğü aldı.
Yarışlarda, dereceye giren sporcular "47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması"nda PTT AŞ ve Türkiye'yi temsil edecek.
- Ailece yarışmaya katıldılar
PTT'de çalışan ve yarışmada ikinci olan Gülşen Eser ile kendisi gibi PTT çalışanı eşi Hüsnü Eser de 3 yaşındaki oğulları Göktuğ ile yarışmaya katıldı.
Türkiye'yi Balkanlar'da temsil etmeye hak kazanan Gülşen Eser, çok çalışıp emek vererek hazırlandığı yarışmada dereceye girmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Balkan şampiyonasında dereceye girmeyi hedeflediğini anlatan Eser, şöyle konuştu:
"Türkiye PTT'si tüm Balkan ülkelerinde, Avrupa'dan büyük başarılarla dönüyor. Yine aynı şampiyonluğu almayı umut ediyoruz. Oğlum benim en büyük şansım. Oğlum her yarışmada yanımda, her kampta yanımda. Zorlu çalışma şartlarında hep yanımda oldu. Yarışmadan derece bekliyordum. Çünkü çok iyi çalıştım ve hazırlandım. Oğlum da zaten statta doğdu, büyüdü sayılır. Emeğimizin karşılığını aldık. Balkan ülkelerinde de bunu alacağız. Eşim çocuğa bakıyor, ben derece yapıyorum. Antrenmanlara eşimle birlikte gidiyoruz. Bu yarışmada derece alamasa da eşim benim gönlümün şampiyonu."
Yarışmada dereceye giremeyen Hüsnü Eser ise oğlu Göktuğ'un bakımını üstlendiğinden yarışmaya yeteri kadara hazırlanamadığını belirterek, "Ancak elimizden geleni yaptık. Ben genelde çocuğun peşinden koşuyorum. Antrenmanım o şekilde oluyor." diye konuştu.
- Eskişehir'deki finalde 35'i kadın olmak üzere 93 postacı dereceye girmek için yarıştı
Son dakika! İstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı! Öğrenciler tahliye edildi
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
Tarihçi ve yazar Mehmet Niyazi Özdemir hayatını kaybetti!
Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul, peki en ucuz şehri neresi?
Kocasını başka kadınla bastı!! Aldatılan eş intikamını böyle aldı
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 0 yorum