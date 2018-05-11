Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali

Takımlarda ise erkekler kategorisinde PTT AŞ Genel Müdürlüğü birinci, Bursa PTT Başmüdürlüğü ikinci, İstanbul Avrupa Yakası PTT Müdürlüğü üçüncü oldu. Kadınlarda da birinciliği Ankara PTT Başmüdürlüğü, ikinciliği PTT Genel Müdürlüğü, üçüncülüğü ise İzmir PTT Başmüdürlüğü aldı.

Yarışma sonunda ferdi kadınlarda Esra Sağlam birinci, Gülşen Eser ikinci, Nermin Aslanoğlu ise üçüncü oldu. Ferdi erkeklerde ise birinciliği Serkan Doğan, ikinciliği Kadir Çolak, üçüncülüğü ise Hanefi Çobanoğlu elde etti.

- Ailece yarışmaya katıldılar

PTT'de çalışan ve yarışmada ikinci olan Gülşen Eser ile kendisi gibi PTT çalışanı eşi Hüsnü Eser de 3 yaşındaki oğulları Göktuğ ile yarışmaya katıldı.

Türkiye'yi Balkanlar'da temsil etmeye hak kazanan Gülşen Eser, çok çalışıp emek vererek hazırlandığı yarışmada dereceye girmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Balkan şampiyonasında dereceye girmeyi hedeflediğini anlatan Eser, şöyle konuştu:

"Türkiye PTT'si tüm Balkan ülkelerinde, Avrupa'dan büyük başarılarla dönüyor. Yine aynı şampiyonluğu almayı umut ediyoruz. Oğlum benim en büyük şansım. Oğlum her yarışmada yanımda, her kampta yanımda. Zorlu çalışma şartlarında hep yanımda oldu. Yarışmadan derece bekliyordum. Çünkü çok iyi çalıştım ve hazırlandım. Oğlum da zaten statta doğdu, büyüdü sayılır. Emeğimizin karşılığını aldık. Balkan ülkelerinde de bunu alacağız. Eşim çocuğa bakıyor, ben derece yapıyorum. Antrenmanlara eşimle birlikte gidiyoruz. Bu yarışmada derece alamasa da eşim benim gönlümün şampiyonu."

Yarışmada dereceye giremeyen Hüsnü Eser ise oğlu Göktuğ'un bakımını üstlendiğinden yarışmaya yeteri kadara hazırlanamadığını belirterek, "Ancak elimizden geleni yaptık. Ben genelde çocuğun peşinden koşuyorum. Antrenmanım o şekilde oluyor." diye konuştu.